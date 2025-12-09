Google擬明年推兩款AI眼鏡挑戰Meta 一款配備顯示屏幕

Alphabet旗下Google於周一（8日）宣佈，計劃於2026年推出兩款由Android XR系統驅動的AI智能眼鏡，反映其正加大與Meta的競爭。同時，Google與三星、Gentle Monster及早前承諾投資1.5億美元的Warby Parker合作，以進行硬件設計。

一款僅具備音頻功能

據外媒報道，Google指即將推出的AI眼鏡將分為兩大類別。第一款為僅具備音頻功能的眼鏡，用戶可直接通過語音與Gemini AI助理進行對話互動；第二款則配備顯示屏幕，並分為單眼或雙眼設計，支援Google Maps的AR導航及實時翻譯字幕等功能。為了保持眼鏡輕薄，大部分運算工作將透過無線連接手機處理。

Warby Parker在一份文件中亦顯示，與Google合作推出的首款眼鏡預計將於2026年上市。

事實上，Google自今年5月宣佈重返AI智能眼鏡。集團共同創辦人Sergey Brin當時表示，他從Google過去在智能眼鏡的失敗中吸取教訓，指當時AI技術不夠先進且缺乏供應鏈知識，導致價格過高。他更稱，如今在AI時代，AI眼鏡在不干擾用戶的情況下提供更多幫助的能力已大幅提升。

此外，Google亦透露對Galaxy XR頭戴裝置的更多軟件更新，包括將其與Windows PC連接的功能，以及允許在飛機和汽車上使用的旅行模式。