商湯夥沙特主權基金推AI生態分析平台 較傳統方法提升效率6成

商湯（020）宣佈，與沙特國家主權基金PIF成立的合資公司SenseTime MEA打造全球首個AI賦能的可持續生態智能平台「AI Eco-360生態全景分析平台」，全面整合天空、陸地和水下環境生態系統中50餘種環境與生態指標的實時數據，為沙特紅海地區提供360度全景監測與智能分析管理，並為決策者提供可實踐及可持續的發展建議。

整合逾千台傳感設備

集團表示，AI Eco-360平台構建了一個全面的生態物聯網矩陣，整合衛星遙感、潮汐儀、水下無人機及運動相機等18類逾千台傳感設備，可以實現對如氣候、水質、空氣、光照、物種影像等超過50種環境要素的全景式監測，並能準確識別珊瑚、海龜、海豚、紅樹林等15種不同物種。

另一方面，商湯與合作夥伴共同研發Hyper-Connect技術，處理逾50種異構環境數據。基於AI算法分析與預測，能夠實現對增量物種、瀕危物種、水域測繪、種群趨勢變化等的實時追蹤與分析，直觀地實時可視化呈現紅海生態環境情況，有效預測生態演進趨勢與潛在風險，及時保護管理，為行動決策提供科學依據。相較於傳統方法，AI Eco360平台能夠將數據轉化效率提升60%。

此外，該平台亦是全球首個解析度達5毫米的珊瑚礁3D數字孿生系統。系統擁有多場景預測模型，能夠提前預警紅潮事件，輔助當地的珊瑚保護者作出科學決策。