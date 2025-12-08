周大福系大變動 CTF Capital所持周大福珠寶35.1%股權 轉讓予周大福企業

周大福系內出現股權架構變動，鄭氏家族旗下周大福資本（CTF Capital）將所持周大福珠寶（1929）35.1%股權轉讓予周大福企業。由於周大福企業同屬CTF Capital旗下，因此CTF Capital於周大福珠寶的有效持股維持73.38%不變。

根據最新股權披露顯示，周大福企業現時持有周大福珠寶、周大福創建（659）及新世界發展（017），分別53.93%、73.98%及45.24%。至於上述3間公司總市值分別約1,350億元、343億元及181億元。

周企成鄭氏家族主要業務

此外，據銀行收到的一封電郵解釋，周大福企業經過是次整合後，將成為鄭氏家族經營的主要業務，包括周大福珠寶、周大福創建及新世界發展母企，此舉是強化周大福系資本結構，有望釋放業務價值。在新架構下，各業務單位統一步伐，可預期周大福作為綜合企業的戰略規劃與資源配置將更為一致，為系內各項業務的持續穩健增長奠定基礎。

周大福珠寶早前公布截至今年9月底止的季度經營數據，以同店銷售來說，內地增長7.6%，港澳亦增長6.2%。不過，扣除產品價格上升的因素，而以同店銷量計算，內地季內下降8.6%，港澳更跌一成。

