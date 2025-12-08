萬達商業4億美元債擬展期至2028年 正尋求投資者同意

繼早前萬科（2202）要求債券展期後，另一內房相關的萬達商業亦尋求債券展期。據彭博報道，大連萬達集團旗下萬達商業發聲明表示，擬將一筆4億美元債券的到期日延長兩年，目前正尋求投資者同意。

根據聲明，萬達商業提議將該筆票面利率高達11%的美元債券到期日，由原定時間延後兩年至2028年2月13日。該公司提議在維持利率不變的前提下，分期贖回這批債券。

多次推遲美元債償付

報道指出，萬達曾多次推遲美元債償付，早前已聯合顧問機構摸底投資者意向，探詢投資者對處理兩筆共計7億美元債務潛在方案的興趣。

事實上，萬達2023年曾提出分期償付一筆美元債，其後成功將另一筆債券的部分金額展期一年至2026年1月。此外，萬達去年同意以600億元人民幣的交易規模，轉讓旗下購物中心管理業務的控制權。