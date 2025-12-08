特朗普憂Netflix購華納涉壟斷 直言市佔率很大 擬親自參與審查

據彭博報道，美國總統特朗普周日就Netflix計劃收購華納兄弟探索公司提出了潛在的反壟斷擔憂，指合併後市場份額將大幅攀升，可能引發問題，並表明將親自參與決策過程。這筆交易估值高達720億美元，若交易落實，全球排名第一的Netflix與排名第四的HBO Max服務將二合為一。

特朗普周日出席活動時表示，近期曾與Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos會面。他讚揚Netflix是一家好公司，但他亦指此次合併確實涉及很大市場份額，可能會構成問題。他又強調，交易必須經過嚴格審查程序，「我們會看看結果如何」。

辯稱要加入YouTube及TikTok作考慮

目前美國司法部反壟斷部門已接手負責審查，並有可能主張此筆交易違法，因合併後的市佔率將遠超30%的門檻。據悉，Netflix將辯稱在評估市場壟斷程度時，應將Google旗下YouTube和字節跳動旗下TikTok等短視頻平台一併納入考量，藉此降低自身「壟斷地位」的認知。

Netflix聯席行政總裁曾入白宮遊說

彭博早前報道，Ted Sarandos近期曾入白宮遊說，強調Netflix並非無所不能的壟斷巨頭，並重提公司幾年前曾經歷訂閱用戶流失的情況。