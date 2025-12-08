Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普憂Netflix購華納涉壟斷 直言市佔率很大 擬親自參與審查

商業創科
更新時間：10:18 2025-12-08 HKT
發佈時間：10:18 2025-12-08 HKT

據彭博報道，美國總統特朗普周日就Netflix計劃收購華納兄弟探索公司提出了潛在的反壟斷擔憂，指合併後市場份額將大幅攀升，可能引發問題，並表明將親自參與決策過程。這筆交易估值高達720億美元，若交易落實，全球排名第一的Netflix與排名第四的HBO Max服務將二合為一。

特朗普周日出席活動時表示，近期曾與Netflix聯席行政總裁Ted Sarandos會面。他讚揚Netflix是一家好公司，但他亦指此次合併確實涉及很大市場份額，可能會構成問題。他又強調，交易必須經過嚴格審查程序，「我們會看看結果如何」。

辯稱要加入YouTube及TikTok作考慮

目前美國司法部反壟斷部門已接手負責審查，並有可能主張此筆交易違法，因合併後的市佔率將遠超30%的門檻。據悉，Netflix將辯稱在評估市場壟斷程度時，應將Google旗下YouTube和字節跳動旗下TikTok等短視頻平台一併納入考量，藉此降低自身「壟斷地位」的認知。

Netflix聯席行政總裁曾入白宮遊說

彭博早前報道，Ted Sarandos近期曾入白宮遊說，強調Netflix並非無所不能的壟斷巨頭，並重提公司幾年前曾經歷訂閱用戶流失的情況。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
11小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
5小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
4小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
16小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
4小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
55分鐘前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
16小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
9小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
3小時前