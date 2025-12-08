嘉士伯稱消費者重性價比 「着重體驗而非數量」擬在港推沉浸式活動搶客

中國啤酒市場今年略為回暖，嘉士伯亞洲區商業副總裁Arindam Varanasi表示，正積極推動高端發展，但由於經濟前景仍不明朗，消費者開始重視「性價比」，該集團未來定價策略需審慎及靈活評估，並會靠提供體驗以推動增長。香港方面，會進一步加強啤酒在高端餐飲的市場機遇，並提供沉浸式體驗活動，以接觸更多客戶群。

Arindam表示，受到通脹及宏觀經濟不明朗影響，消費者購買啤酒變得審慎，更加重視性價比，並對價格親民的高端、具特色酒類更感興趣，並說：「他們更加着重體驗而非數量」。

高端產品為集團收入主力

嘉士伯集團擁有嘉士伯、可倫堡1664、獅威等多個啤酒品牌，去年初推出「嘉速揚帆」策略，旨在推動品牌高端發展。Varanasi指出，目前高端產品成為收入主力，而該集團繼續投入，尋求從每個品牌的細分市場提升份額。

Varanasi稱，雖然投資成本仍然波動，但仍會仔細評估是否將上游成本轉嫁予消費者，將會嚴格控制成本，以及為消費者提供價值。他舉例指，1664品牌在亞洲引入頌揚個性、文化和創造力的營銷概念，配合亞洲節日氛圍。

對於香港市場，他指出，本港的啤酒市場成熟及價值導向，消費者往往追求國際品牌、高端體驗及與生活方式相關的產品，亦是嘉士伯亞洲高端定位的戰略樞紐之一。他稱，香港不止傳統的零售渠道及餐飲場所，「也擁有充滿活力的酒吧文化，當中不乏世界頂級酒吧」，進一步加強啤酒在高端餐飲場合的市場機遇，該集團亦會在港提供沉浸式體驗活動，接觸更多客戶群。