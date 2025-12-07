Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

SpaceX據報明年上市 估值料超越OpenAI 馬斯克：8000億美元消息不準確

商業創科
更新時間：09:34 2025-12-07 HKT
發佈時間：09:34 2025-12-07 HKT

據外媒《The Information》引述消息報道，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX已知會投資者及金融機構代表，計劃明年下半年進行IPO，為SpaceX首次明確提出具體上市時間表。此外，彭博引述消息指出，SpaceX正準備出售內部股份，而且這筆新交易將使SpaceX再次成為全球最具價值初創公司，超過OpenAI在10月時創下的5,000億美元估值紀錄。

不過，馬斯克其後在社交媒體上回應稱，SpaceX以8,000億美元估值融資的消息「並不準確」。他指出，SpaceX是一家多年正現金流的公司，每年會進行兩次股票回購，為員工和投資者提供流動性，而公司估值提升取決於Starship和星鏈Starlink的發展，以及獲得全球直連手機網絡的頻譜。

擱置分拆Starlink獨立上市

綜合外媒報道，過去外界普遍預期SpaceX會先讓衛星網路子公司Starlink獨立上市，但公司高層近日已正式將分拆計劃擱置，主因火箭本業表現強勁，特別是巨型火箭Starship的開發進度超預期，令SpaceX整體公司上市變得更具吸引力。

另一方面，《華爾街日報》指SpaceX正籌備新一輪員工及投資者融資計劃，預計其估值將從今年夏天約4,000億美元，大增至約8,000億美元，並超越OpenAI成為美國估值最高的私人企業。

或成史上規模最大IPO之一

彭博則指出，根據一份初步方案，SpaceX的每股價格可能定在約300美元，令公司整體估值約5,600億美元，但交易細節在最終敲定前仍可能變化，估值有望更高。

有市場人士估計，若SpaceX於2026年正式上市，將成為史上規模最大的IPO之一，並可能掀起新一波的太空經濟熱潮。對於投資者而言，這不僅能直接持有SpaceX，也可能帶動相關供應鏈與同業股價跟漲。

