Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI據報提前發佈GPT-5.2新模型 推理能力或勝Google Gemini 3

商業創科
更新時間：14:48 2025-12-06 HKT
發佈時間：14:48 2025-12-06 HKT

Google早前推出新一代AI大語言模型Gemini 3大受好評，對OpenAI造成嚴重威脅，在OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）宣佈公司進入「紅色警報」狀態後，據報將提前發佈新模型GPT-5.2。

據外媒報道，GPT-5.2模型已完成準備，計劃最早於12月9日發布，較原定的12月下旬計劃明顯提前，有傳GPT-5.2性能幾乎全面優於Gemini 3及Anthropic的Claude 4.5。報道指，奧特曼日前在內部評估中亦表示，即將推出的GPT-5.2在推理能力上將領先於Gemini 3。

今次大模型升級，直接關係到OpenAI的融資前景，因該公司預計未來幾年需消耗數百億美元用於研發及算力，需要籌集約1000億美元的巨額資金，能否維持技術領先地位對融資至為關鍵。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
Threads@21acm0630
01:03
荃灣中心單位窗邊雜物起火 百人驚醒疏散 男戶主吸入濃煙不適
突發
10小時前
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影帝被爆曾涉強姦、偷竊 用父親名字出道隱瞞黑歷史？ 疑似駭人過往大公開震驚各界
影視圈
2025-12-05 14:45 HKT
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
70年代女星湘漪息影廿載真實一面令人意想不到 曾因一事促使劉德華公開與朱麗蒨關係
影視圈
6小時前
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
6小時前
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
連鎖酒樓午市點心放題$98 晚市雞煲放題$128起 任食3小時 入座加送乳鴿/海鮮
飲食
5小時前
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
已離巢TVB視后街頭與人爆發「衝突」？驚動警員到場調停 心水清網民睇穿一事：嚇一跳
影視圈
5小時前
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
TVB視后被爆鏡頭後真面目！拍攝環境惡劣一原因主動叫對手貼近：拎埋凳過嚟
影視圈
18小時前
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
連鎖酒樓晚市小菜$1優惠！6款燒味海鮮任揀 乳豬/燒鵝/蔥花雞/海蝦 羊腩煲劈價$48
飲食
23小時前
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
連鎖快餐店快閃優惠！一連兩日歎$1港式奶茶 全線分店適用
飲食
2025-12-05 12:49 HKT