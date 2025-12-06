OpenAI據報提前發佈GPT-5.2新模型 推理能力或勝Google Gemini 3

Google早前推出新一代AI大語言模型Gemini 3大受好評，對OpenAI造成嚴重威脅，在OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）宣佈公司進入「紅色警報」狀態後，據報將提前發佈新模型GPT-5.2。

據外媒報道，GPT-5.2模型已完成準備，計劃最早於12月9日發布，較原定的12月下旬計劃明顯提前，有傳GPT-5.2性能幾乎全面優於Gemini 3及Anthropic的Claude 4.5。報道指，奧特曼日前在內部評估中亦表示，即將推出的GPT-5.2在推理能力上將領先於Gemini 3。

今次大模型升級，直接關係到OpenAI的融資前景，因該公司預計未來幾年需消耗數百億美元用於研發及算力，需要籌集約1000億美元的巨額資金，能否維持技術領先地位對融資至為關鍵。