六大商會支持選出有為立法會議員 取消抽獎活動轉為捐款及物資

香港工商界對大埔宏福苑火災表示深切關注及深感悲痛，並向死傷者及其家屬致以最誠摯的慰問。香港中華總商會、香港中華廠商聯合會、香港工業總會、香港總商會、香港中國企業協會、香港中華出入口商會原定聯合舉辦「共建未來・感謝有您」商界同盟全城大抽獎活動，感謝市民在立法會選舉中投票。現為響應特區政府呼籲，全力支援受災居民走出困難時刻，六大商會決定取消大抽獎活動。六大商會並獲得各贊助商承諾將原本用作贊助大抽獎的禮物轉為捐款及物資，支援受災居民及其家屬，總數近6800萬元。

當中包括恒基兆業地產集團透過李兆基基金捐出1207萬元、嘉華集團捐出1207萬元、周大福珠寶及京東集團分別捐出1000萬元、信和集團捐出865萬元、電訊盈科及香港電訊捐出500萬元、中國太平慈善基金會捐出362萬元物資，粵海控股集團捐出350萬元物資、以及理文造紙有限公司捐出300萬元物資。

捐款及物資累計逾5億元

「共建未來・感謝有您」活動旨在回饋選民對建設美好香港的參與，然而宏福苑火災造成多人傷亡，居民一夜喪失家園，全城深感痛心。六大商會即時動員屬下會員和企業踴躍捐款和捐贈物資，累計超過5億元。六大商會及本港工商界深信此舉能凝聚各方力量，傳遞守望相助的精神，讓受災居民感受到商界及社會的溫暖與支持。

六大商會希望藉此感謝原本為大抽獎活動提供場地和人力物力支援的信和集團、新鴻基地產以及港鐵公司。六大商會將繼續與社會各界攜手應對挑戰，一同助力香港經濟與社會的復元與發展，並希望在這艱難時刻與全港市民並肩同行。

政商各界攜手聚焦災後支援

六大商會亦呼籲市民積極參與12月7日舉行的立法會選舉，踴躍投票，讓新一屆立法會議員能盡早履職，攜手與特區政府、工商和社會各界聚焦包括災後支援、推動重建等工作。