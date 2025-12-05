Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國億萬富豪470名 僅次美國 瑞銀：全球億萬富翁數量創新高

更新時間：16:00 2025-12-05 HKT
發佈時間：16:00 2025-12-05 HKT

據星島環球網報道，瑞銀集團(UBS)12月4日發布研究報告顯示，受科技公司估值飆漲和全球股市上漲推動，全球億萬富翁數量在2025年再創新高。

這份《2025年瑞銀億萬富豪報告》中稱，在過去一年間，全球資產超過10億美元的億萬富豪增加了8.8%，達到2919名，總財富亦創下新高，達15.8兆美元，約123.2億港元。

今年亞太區迎來顯著回升，億萬富豪人數從981名增至1036名，增幅居全球之首，中國共有470名億萬富豪，僅次於美國的924人。

瑞銀集團稱，2025年誕生的新晉白手起家億萬富翁來自各個領域，其中包括中國蜜雪冰城的張紅超兄弟，以及加密貨幣億萬富翁孫宇晨。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼亞太區聯席主管盧彩雲表示，隨著今年初DeepSeek大型語言模型發布及「中國製造」科技故事重燃熱潮，大中華區科技億萬富豪強勢回歸，其財富增長呈上升趨勢。

報告指出，今年亞太區億萬富豪總財富成長11.1%至4.2兆美元，中國內地仍在亞太區佔據領先地位，新增財富3,214億美元，至1.8兆美元；中國香港76名億萬富豪，總財富增加至3,280億美元。

盧彩雲稱，內地香港財富可持續增長，即使中國經濟放緩，但相對於全球其他地區，仍是增長最快的其中一個地區，而科技領域仍然有很大的發展機遇，約300多家企業來港排隊上市，當中有不少來自新經濟領域與科技產業，因此繼續看好新經濟發展，特別是量子、機械人科技、人工智慧、機械人技術領域和科技領域等科技領域。

