Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五級火｜銀行界再推五大支援措施 兌換殘損鈔票 豁免政府援助基金手續費

商業創科
更新時間：20:04 2025-12-04 HKT
發佈時間：20:04 2025-12-04 HKT

大埔宏福苑五級火發生超過一星期，金管局及銀行公會今日再次與28間零售銀行會面，跟進應急措施成效及商討更多支援措施，除了上周六項應急支援措施外，再推五項跟進措施。局方重申，業界會以體恤的態度和靈活的安排為受災人士持續提供適切幫助。

銀行業界宣布，進一步推出以下五項跟進措施：

  1. 加快處理死難者的銀行帳戶和保險箱事宜
    金管局與銀行業界及有關政府部門建立協作機制，協助親屬加快處理死難者的銀行帳戶和保險箱事宜。同時，銀行業界將加強保護相關帳戶，嚴防未經授權的提款及其他詐騙行為。
     
  2. 大埔為受災人士提供信貸支援及便利安排
    推出以下信貸支援措施，以減輕受火災影響人士的流動資金壓力：
    • 提供緊急免息或低息貸款——各大零售銀行分別推出為受災人士特設的緊急免息或低息貸款，首六個月免供款及豁免手續費。有關各間銀行的相關條款和詳情，可向個別銀行查詢；
    • 擴大信貸支援措施覆蓋範圍——除了受災居民，信貸支援措施即日起亦涵蓋在事故中受傷或離世的建造業工人、清潔工和保安員及其親屬，以減輕他們的財務壓力；
    • 密切跟進按揭後續安排——金管局及銀行公會將繼續與業界商討受災居民的按揭後續安排，以體恤和靈活的原則處理每宗個案，以及當中涉及的法律、保險賠償和樓宇復修、復建安排等問題。現時銀行業為相關按揭提供預先批核的六個月本金和利息還款寬限期，可減輕受災居民的即時資金壓力，同時給予他們與有關機構時間和空間處理。
       
  3. 靈活協助受災居民兌換殘損的鈔票和硬幣
    三間發鈔銀行（滙豐銀行、渣打銀行及中銀香港）將在受災大廈解封後提供一站式服務，為受災居民檢測及兌換任何發鈔行及政府發行、因是次火災受損的鈔票及硬幣。受災居民無須自行處理殘損鈔票和硬幣，盡量保持現狀，並帶同受災居民身分證明，前往發鈔行分行處理；
     
  4. 不會收取與「大埔宏福苑援助基金」的銀行帳戶往來的手續費
    各零售銀行亦不會收取任何與政府「大埔宏福苑援助基金」銀行帳戶往來的手續費，包括存入捐款及收取基金資助。 
     
  5. 繼續延長大埔區銀行分行的服務時間
    大埔區的銀行分行將繼續延長服務時間，於12月6日（星期六）上午9時至下午5時及12月7日（星期日）上午9時至下午1時保持營業。

相關新聞：銀行再延長周末服務

滙豐推信用卡5萬元免息分期 豁免所有社福機構捐款手續費

滙豐因應跟進措施，同步推出多個紓困措施：

  • 即時紓困措施
    • 為受影響宏福苑居民信用卡還款及貸款提供預先批核的6個月還款寬限期。
    • 受影響客戶亦可申請最高5萬元免息分期貸款或信用卡現金分期計劃，還款期為24個月。
  • 費用豁免
    • 為所有受影響客戶豁免相關手續費包括低額結存服務費及支票相關費用。
    • 滙豐亦豁免所有向社福機構及「大埔宏福苑援助基金」捐款的手續費。
  • 現金援助
    • 受影響滙豐保險個人保單持有人將獲得一筆過現金援助。
  • 兌換損毀的紙幣及硬幣
    即日起，受災居民（包括非滙豐客戶）可以把任何發鈔銀行之殘損鈔票及硬幣交往發鈔行及代理銀行分行處理。發鈔行及代理銀行會根據以下基本原則安排兌換：
    • 鈔票/硬幣的真偽
    • 不存在故意損害或企圖欺詐銀行的行為
    • 鈔票剩餘部份最少能辨認其發鈔銀行及面額
  • 延長分行營業時間
    大埔分行及卓越理財中心將於本周末繼續延長營業時間：
    • 12月6日（星期六）：上午9時至下午5時
    • 12月7日（星期日）：上午9時至下午1時

中銀5萬元緊急免息貸款 首6個月寬限還款期

中國香港宣布新增應急措施，以支援大埔宏福苑火災事件受影響人士處理銀行事務： 

  • 將協助罹難者親屬加快處理罹難者的銀行帳戶和保險箱事宜。
  • 將擴大信貸支援措施覆蓋範圍，除宏福苑受災居民外，為事故中受傷或罹難的建造業工人、清潔工和保安員的家屬的按揭、私人貸款及信用卡，提供6個月還款寬限期（包括本金和利息），並豁免相關罰息和手續費，還款期亦將相應延長6個月，減輕受災人士的即時資金壓力。
  • 中銀將推出為受災人士特設的緊急免息貸款，貸款額高達5萬元，貸款期最長達24個月。貸款期內免利息及手續費，並可享首6個月還款寬限期（包括本金及利息）。 
  • 將提供一站式服務，積極協助受災居民檢測及兌換殘損鈔票及硬幣。受影響居民在受災大廈解封後，可攜同殘損鈔票及硬幣，以及災民身份證明到該行分行處理。
  • 中銀香港本周末將繼續延長大埔區4家分行的服務時間，12月6日（星期六）由上午9時至下午5時，12月7日（星期日）由上午9時至下午1時提供服務。4家分行詳情如下：
    • 安慈路分行：新界大埔安慈路3號翠屏花園地下10號舖大埔分行；
    • 新界大埔墟寶鄉街68-70號大埔廣場分行；
    • 新界大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號富亨邨分行；
    • 新界大埔富亨邨商場1-2號

恒生籲捐款前先核實機構背景

恒生銀行表示，全力配合金管局及銀行公會宣布的新一輪五項跟進措施，包括優先為受災人士處理帳戶和保險箱事宜，從各方面為他們提供便利和靈活的信貸安排以助其應急，延長大埔區分行的營業時間，並豁免「大埔宏福苑援助基金」的手續費，以方便善心人士捐輸。

恒生亦特別提醒市民，騙徒可能利用有關事件作案，誘騙或誤導客戶轉移或提取存款。該行指出，捐款前應先核實籌款機構的背景，確保收款方是合法組織或慈善機構，請勿向未經核實的來源提供或轉發個人資料，亦切勿與其進行任何交易。

金管局促加強監察藉火災行騙

金管局與銀行公會表示，注意到有騙徒利用大埔火災行騙，一直與警方保持緊密溝通及提醒業界和公眾保持警覺，並邀請警方於會上解說火災相關的最新騙案手法，促進業界加強監察和防範，包括加強留意災後申請更改住宅地址或通訊地址至大埔宏福苑的個案，同時積極配合警方的調查工作。當局指，市民若接到自稱銀行職員的來電時，應核實來電者身分，切勿對可疑人士透露個人和銀行帳戶資料、密碼等敏感資訊。

 相關新聞：

大埔宏福苑五級火｜銀行界推六大應急措施 半年還款寬限期 周六日分行延長營業 附各支援詳情
大埔宏福苑五級火｜銀行界推六大應急措施 半年還款寬限期 周六日分行延長營業 附各支援詳情

銀行界推六大應急措施 半年還款寬限期 周六日分行延長營業 附各支援詳情

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
01:31
地盤頒禁煙令內部影片流出！高層當眾宣布「永久封殺令」 全場鴉雀無聲 涉事地盤屬龍頭地產商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
00:50
為拎災民資助？網傳有人湧銀行改地址做宏福苑 滙豐、中銀、東亞出招堵截｜Juicy叮
時事熱話
11小時前
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
01:46
宏福苑五級火｜麥美娟：每戶災民生活津貼由5萬元增至10萬元 將研居民長期居住問題
社會
3小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
2025-12-03 17:00 HKT
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
火災後享樂惹公審 港爸媽帶子女玩樂被批無同理心 網民籲停「情緒勒索」：日子總要過都有錯？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
蔡少芬跟圈中好閨密合體現身石門  59歲前港姐冠軍未婚未育身材大走樣？激現水桶腰惹熱議
影視圈
6小時前
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
TVB「鑽石筍盤視帝」新戀情疑曝光 跟神秘「豐滿短髮女」街頭做一事表現親暱 曾被指暴瘦惹擔憂
影視圈
13小時前
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
大埔宏福苑五級火丨鄭秀文遭私訊追問「除了祈禱有冇捐錢」 罕見動怒撰長文揭捐款真相
影視圈
4小時前
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
佘詩曼為身後事做好準備 早已立下遺囑：唔想浪費咗畢生積蓄 歷盡生離死別珍惜眼前人
影視圈
9小時前
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
大家樂晚市優惠3款小菜$99！免費送糖水2碗 加$15有白飯
飲食
8小時前