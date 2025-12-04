DDoS攻擊規模創新高 中國成最嚴重地區 Cloudflare稱上季每小時攔截3780宗

Cloudflare今日發佈2025年第三季DDoS威脅報告顯示，DDoS攻擊規模屢創新高，且沒有放緩跡象。Cloudflare僅上季已攔截合共830萬宗DDoS攻擊，平均每小時近3,780宗，按季上升15%、按年增加40%。報告更透露，殭屍網絡「Aisuru」憑藉極度精密的超流量攻擊，打破多項紀錄。

AI公司被攻擊流量按月激增

報告指出，「Aisuru」殭屍網絡估計感染主機數量達100萬至400萬台，並多次發動超過每秒1 Tbps及每秒10億封包（Bpps）的超流量DDoS攻擊，按季增長高達 54%。當中AI公司成為攻擊目標，隨著社會對AI更為關注並加強監管，今年9月針對AI公司的DDoS攻擊流量按月激增347%。

另外，隨著歐盟及中國因稀土資源及電動車關稅引發的貿易緊張局勢升級，帶動針對礦業、金屬與材料業及汽車產業的DDoS攻擊顯著增加。

港列全球攻擊來源地第八位

在主要攻擊來源方面，十大攻擊來源地中有七個位於亞洲，其中印尼位居榜首，香港位列第八，新加坡則排名第九。

至於受攻擊地區，中國在今年第三季仍為受攻擊最嚴重的地區。值得留意的是，本季顯著變化之一是美國遭受的DDoS攻擊明顯上升，排名躍升11位至全球第五。Cloudflare表示，近七成 HTTP DDoS攻擊來自Cloudflare已知的殭屍網絡，因此一旦殭屍網絡攻擊Cloudflare任何一名用戶，所有用戶皆可獲得防護。