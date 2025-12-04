Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃仁勳遊說國會成功 阻限制對華出口 惟不確定中國是否接受H200晶片

商業創科
更新時間：10:22 2025-12-04 HKT
發佈時間：10:22 2025-12-04 HKT

據彭博引述消息透露，美國國會將決定在國防法案（NDAA）中剔除「AI獲取優先法案」（GAIN AI），該條款原定限制英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）向中國等國家銷售先進AI晶片的能力，並強制要求優先供應美國客戶，惟報道指情況仍可能生變。另一方面，儘管美國有機會放寬出售晶片限制，但Nvidia行政總裁黃仁勳對向中國出售H200晶片的前景，仍保持審慎態度。

黃仁勳讚剔除法案「明智」

黃仁勳周三與美國總統特朗普及眾議院議長Mike Johnson等會面，並在會後表示此行目的是「回答有關AI的問題」，直言立法者不將《GAIN AI法案》納入國防法案是明智之舉。

黃仁勳更指出，《GAIN AI法案》對美國的損害甚至比《AI擴散法案》還要大。此前，英偉達一直稱，該法案將限制先進晶片的全球競爭，並強調公司不會剝奪美國客戶購買高效能晶片的需求。

對華銷售前景仍審慎

另一方面，黃仁勳直言，不確定中國當局是否會允許中國企業購買H200晶片，更強調「不能降低賣給中國的晶片質量，他們不會接受這種做法。」今年夏天，英偉達獲准銷售性能較弱的H20晶片，卻遭中國政府冷待，轉而鼓勵企業採購國產處理器。

黃仁勳上月曾表示，中國對英偉達而言是一個500億美元的潛在市場，並指中國的開源模型「走出中國，被全世界廣泛使用」，對全球有利。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
大埔宏福苑五級火｜5紙皮石工友罹難 女工拍下最後畫面 濃煙灌31樓走廊：快啲走！
突發
3小時前
大埔宏福苑五級火｜物管丹麥母公司股價急挫8%  發聲明否認涉裝修工程
即時國際
6小時前
大埔宏福苑五級火｜路透社黃伯火場痛哭照全球心碎 兒子：他仍為媽媽落淚，但努力走出來
即時國際
8小時前
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
全港最平酒樓孖寶？$22任揀點心+豬骨粥/皮蛋粥 惟2點引網民熱議
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
大埔宏福苑五級火｜前港姐冠軍親身落區派援助金  加入保良局身居要職  遇80歲婆婆無家可歸心酸
影視圈
18小時前
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
連鎖快餐店超值富貴茶餐！？$34歎齊乳鴿+炒麵+紅豆冰 附2大特價快餐
飲食
22小時前
03:08
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至159死最細得1歲 31人仍失聯 累拘21名工程相關人士
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
大埔宏福苑五級火丨鄧兆尊揭藝人公開捐100萬背後目的 為搵食迫於無奈？女星捐錢被質疑：關你X事
影視圈
17小時前
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜 $138起 再送燉湯+煲仔飯
連鎖酒樓抵食晚市套餐！海鮮/燒味拼小菜$138起 再送燉湯+煲仔飯
飲食
19小時前
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
00:29
宏福苑五級火｜國安處拘YouTuber「Kenny」 涉發布煽動仇恨言論中傷死傷者
突發
14小時前