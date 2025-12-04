黃仁勳遊說國會成功 阻限制對華出口 惟不確定中國是否接受H200晶片

據彭博引述消息透露，美國國會將決定在國防法案（NDAA）中剔除「AI獲取優先法案」（GAIN AI），該條款原定限制英偉達（Nvidia）及超微半導體（AMD）向中國等國家銷售先進AI晶片的能力，並強制要求優先供應美國客戶，惟報道指情況仍可能生變。另一方面，儘管美國有機會放寬出售晶片限制，但Nvidia行政總裁黃仁勳對向中國出售H200晶片的前景，仍保持審慎態度。

黃仁勳讚剔除法案「明智」

黃仁勳周三與美國總統特朗普及眾議院議長Mike Johnson等會面，並在會後表示此行目的是「回答有關AI的問題」，直言立法者不將《GAIN AI法案》納入國防法案是明智之舉。

黃仁勳更指出，《GAIN AI法案》對美國的損害甚至比《AI擴散法案》還要大。此前，英偉達一直稱，該法案將限制先進晶片的全球競爭，並強調公司不會剝奪美國客戶購買高效能晶片的需求。

對華銷售前景仍審慎

另一方面，黃仁勳直言，不確定中國當局是否會允許中國企業購買H200晶片，更強調「不能降低賣給中國的晶片質量，他們不會接受這種做法。」今年夏天，英偉達獲准銷售性能較弱的H20晶片，卻遭中國政府冷待，轉而鼓勵企業採購國產處理器。

黃仁勳上月曾表示，中國對英偉達而言是一個500億美元的潛在市場，並指中國的開源模型「走出中國，被全世界廣泛使用」，對全球有利。