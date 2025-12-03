Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI據報開發代號「大蒜」新模型 迎擊Google Gemini 3 最快明年初發佈

商業創科
更新時間：14:23 2025-12-03 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-03 HKT

OpenAI為應對Google發布Gemini 3所帶來威脅，據報正開發一款代號為「大蒜」（Garlic）的AI模型，預計最快明年初推出。OpenAI研究總監Mark Chen表示，該模型在編程與邏輯推理等關鍵領域表現，已超越Google Gemini 3及Anthropic Opus 4.5。

核心突破是改善預訓練階段

據外媒《The Information》報道，「Garlic」與早前披露的另一項目「Shallotpeat」屬完全不同的技術路線，其核心突破在於「預訓練階段的優化」。通過改進演算法架構，研發團隊成功在更小的參數量模型中，注入以往需超大型模型才能獲取的「知識密度」。這意味「Garlic」除了修復GPT-4.5存在的關鍵缺陷，更顯著降低訓練成本及時間，直接對標Google宣稱的「預訓練飛躍」技術。

報道透露，「Garlic」仍需完成安全評估及特定領域的精調，預計該模型將於2026年初發佈，屆時可能以GPT-5.2或GPT-5.5的版本號登場。

