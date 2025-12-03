Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Michael Burry看淡Tesla 稱估值「高得荒謬」馬斯克天價薪酬方案攤薄股東權益

更新時間：09:18 2025-12-03 HKT
發佈時間：09:18 2025-12-03 HKT

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型對沖基金經理Michael Burry再度出手，試圖「篤爆」美國科技股，繼唱淡Nvidia（輝達，內地譯名英偉達）之後，再度睇淡Tesla，稱其估值「高得荒謬」，暗示投資者需謹慎。他指，Tesla行政總裁馬斯克的天價薪酬方案，將持續攤薄股東權益。

孫正義「含淚」沽清Nvidia

另一方面，早前沽清Nvidia的軟銀（SoftBank）創始人、首席執行官孫正義表示，因急需資金投資OpenAI及其他項目，才「哭着賣出Nvidia股票」，並強調「一股也不想賣」。他指，如果軟銀擁有無限資金應付所有AI投資計劃，絕對不會全數沽出Nvidia的股票。

對於AI泡沫問題，孫正義駁斥道，覺得AI是泡沫的人「不夠聰明」，亦反問「泡沫在哪裡？」事實上，軟銀近年積極強化AI布局，除了與鴻海合作打造「星際之門（Stargate）」巨型AI基建計劃外，亦收購了美國晶片設計公司Ampere Computing，展現對AI前景的強烈信心。

