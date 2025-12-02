大埔宏福苑五級火｜標普料理賠總額或達26億 本港財險盈利勢受壓

大埔宏福苑五級火，評級機構標準普爾預計，相關索償損失將令本港財險公司的盈利能力受損，其淨綜合比率或會因而提升2至3個百分點，至97至98%。

綜合比率料升2至3個百分點 或重新審視定價策略

標普指，宏福苑大火所造成的理賠損失，將進一步侵蝕財險及意外險領域的承保利潤率，而近年的極端天氣事件已令保險公司收入減少，最終或導致險企重新審視其激烈競爭而下調的定價策略。

綜合比率是指保險公司的盈利能力指標之一，以險企的理賠及費用總額，除以已賺取的保費，高於100%意味處於虧損，標普數據指，去年本港財產及意外保險的相關比率為93.2%。

標普估計，宏福苑8幢的理賠總額高達26億元，並指雖然當中有7幢大樓受損，但相信理賠金額將集中在燒災最嚴重的兩幢。

對中國太平影響可控

該機構相信，中國太平將要面臨比其他險企更大的索償，但相信整體影響可控，因為透過再保險有助保險公司減輕損失。

