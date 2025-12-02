大埔宏福苑五級火｜港島婦聯捐100萬支援災後重建 顧問董明珠發動格力電器捐1200萬

香港島婦女聯會關注11月26日大埔宏福苑發生的重大火災事故，正密切跟進事態發展，動員展開支援工作。聯會向所有遇難者致以深切哀悼，向所有受影響的居民表達誠摯慰問，同時對前線人員的無私奉獻表達崇高敬意。此外，香港島婦女聯會特邀顧問董明珠透過該會的呼籲，第一時間發動《珠海格力電器股份有限公司》捐款1,200萬支援政府救災工作。

成立「與愛同行應急支援專班」

事件發生後，該會即時啟動緊急支援機制，成立「與愛同行應急支援專班」，整合資源，儲備義工力量；依政府呼籲及指揮，分配義工協助執行善後工作；發放政府資訊，做好情緒安撫、心理支援等相關工作；籌募應急捐款，按事態發展提供支援。

在專班指導下，第一時間發放緊急呼籲，排查確認所有會員及親友的安全情況，呼籲市民對前線工作保持信心，積極配合救援行動；設立熱線提供情緒支援，協助有需要的姊妹及親友。

安排義工培訓 支援市民情緒需要

隨後，該會發出題為「大火無情 人間有愛」的慰問信，關注事故親歷者及關注事件市民的情緒需要，呼籲社會各界團結一致、守望相助，並徵召專業人士編寫應急心理急救指引，安排義工培訓，支援市民情緒需要，並協調後續相關工作。

為協助受災家庭重建家園，該會第一時間啟動應急募捐行動，並將根據受災者的實際需求及事態發展，提供必要援助，呼籲姊妹及社會各界踴躍捐款，攜手幫助受災市民共渡難關。

籌款呼籲發出後一呼百應，24小時内，聯會成員及友好已經捐出善款逾70萬元，更多捐贈正在匯集中；應急支援專班現決定捐贈100萬元，支援災後重建及幫扶工作。