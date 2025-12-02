大埔宏福苑五級火｜領展支援火災影響商戶 提供租金及停車場月租寬減

領展（823）宣布，協助受大埔宏福苑火災影響的商戶渡過災後艱難時期，計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。

開放設施支援善後工作

此外，領展已推出多項額外措施，包括全天候開放廣福商場設施並提供物業管理服務，以支援持續進行的救援及善後工作；豁免宏福苑停車場月租車位客戶12月份的租金，並於年底前在指定領展停車場提供替代泊車安排。

災情發生後，領展已即時與政府部門及社區代表緊密協調，於廣福商場設立現場支援，配合當局調動資源。目前商場繼續加強人手，協助留在現場的人士，包括暫時留宿於商場的居民。

與社福機構研究長遠支援

除了緊急援助外，領展正積極與社區及社福機構研究，投放更多資源為當區提供有意義且長遠的支援，協助社區復元及重建。

集團表示，對受事件影響的居民致以深切慰問，領展位於宏福苑及廣福邨的物業一直服務當地居民及社區，團隊過去數天一直與商戶保持緊密溝通，了解其需要，並致力提供即時且適切的援助，未來數月將持續與商戶保持溝通，確保措施切合所需，繼續服務廣福邨及鄰近社區。