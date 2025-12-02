港股未受外圍影響 12月開局有好開始｜古天后

12月2日，大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光。日本央行行長植田和男輕輕暗示可能12月加息，環球債息就急升，加劇市場避險情緒，噚日日股就插水近千點，而美股亦難逃一跌，12月開局受壓，三大指數腳軟。

日美債息急升 市場risk off

道指低開135點後，臨近收市跌幅擴大至最多445點，低見47271點；標指曾挫0.72%，而以科技股為主的納指一度下滑1.09%。日本10年期債息自2008年以來首次升破1厘，美國10年期債息曾抽高7.13個基點，至4.0845厘；對息口較敏感的兩年期債息升4.8個基點，至3.539厘。道指跌逾400點，收市報47289，跌427點或0.9%；標指跌36點或0.53%，報6812；納指跌89點或0.38%，報23275。

日本10年期債息自2008年以來首次升破1厘，美國10年期債息曾抽高7.13個基點，至4.0845厘；對息口較敏感嘅兩年期債息升4.8個基點，至3.539厘。債息急升唔單止拖累股市，市場risk off下，比特幣跌到一仆一碌，一度急跌逾8%，曾跌穿84,000美元，目前跌幅略為收窄，重返86,000美元水平之上。除比特幣外，以太幣亦急跌一成，跌穿2,800美元，其他加密貨幣大都血流成河。自上月比特幣相關ETF持續錄得淨流出，一旦比特幣跌穿80,000美元大關，跌勢或進一步加劇。FalconX亞太衍生工具交易主管Sean McNulty指出，比特幣下一支持位喺8萬美元，目前最大憂慮是比特幣現貨交易所買賣基金流入資金疲弱，亦缺乏趁低吸納的買家。

個股方面，日本軟銀於10月將Nvidia股份全數沽出套現，拖累Nvidia上周跌穿180美元。不過軟銀舵手孫正義出席東京一個論壇時表示，如果公司擁有無限量資金，之前絕唔會沽清手上Nvidia股份，由於公司需要更多資金投放至OpenAI及其他項目上，佢形容係忍痛含淚沽Nvidia。至於其他股份表現以加密貨幣相關股份沽壓較大，Coinbase及Strategy股價分別跌4.8%及3.3%。迪士尼升2.2%，係表現最好道指成份股；藥廠默克（Merck）跌2.9%，為跌幅最大道指成份股。

RBC資本市場策略員Lori Calvasina預料，標指12個月後將升至7750，較上周五收市有約13%上升空間，利好因素包括股票較債券具吸引力、企業盈利改善、經濟前景轉佳，以及寬鬆貨幣政策。佢承認投資者情緒短期可能進一步向下，但市場已出現反向買入（contrarian buy）長期訊號。

恒指再向上挑戰 需企穩26250

港股12月開局有個好開始，恒指高開86點後，一度升320點高見26179，雖然收市升幅幾乎削半至174點，但收市報26033，係算11月19日後，首次收市重返26000水平，全日成交2,008億元。美國減息預期升溫，人民幣走強均有利港股。雖然日本央行行長植田和男暗示本月加息，刺激環球債息攀升，令外圍股市下跌，避險情緒升溫，但無礙中港股市向上。

隔晚美股三大指數雖下跌，但港股於夜期及ADR升逾百點，今早黑期於26100水平之上徘徊，料今早港股高開。預期今早港股高開，如A股持續做好，有助帶動港股向上挑戰26200-26300水平，恒指或回補11月18日所遺下之下跌裂口26188-26252，並重返20日線及50日線。能否企穩此兩線為關鍵，如企穩26250下跌裂口頂部之上，後市大市仍有望挑戰26500至27000。不過上方26500-27000阻力仍大，除非內地有新刺激經濟政策推出，加上要有成交配合，方有條件再向上突破。至於下方料首個支持為10日線及100日線約25750-25850水平，如再失此兩線，則往近月重要成交密集區約25500或日線保力加底部約25200尋支持。

個股繼續收集機械人及智能駕駛相關股份，除昨日提及嘅速騰聚創（2498）、三花智控（2050）、優必選（9880）及地平線機器人（9660）等股份外，德昌電機（179）亦已跌至可收集水平，料26元至28元有一定防守力，如企穩30元，上望目標35元。

古天后