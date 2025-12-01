企業的災難應變程序｜林小珍

大埔宏福苑五級大火，造成嚴重傷亡，全港悲痛，但我們在災難當中，亦見到人性的光輝。除了大量市民自發協助災民，不少企業亦作出適當協調，並動用自身資源，協助有需要人士。今次事件凸顯了企業面對災難事故，需要不同部門協調，特別是中層管理人員，需要在所屬範疇，採取適當行動，以滿足社會的合理期望。

即時關顧員工及客戶

在發生大型災難的時候，第一個需要即時反應的是人事部，畢竟人身安全是最重要。人事部應當立即根據員工資料紀錄，了解是否有同事可能肇事，盡快取得聯繫，確保同事安全。就算同事當刻不在災難現場，或是登記住址並不在災場，但有親人嚴重受災，亦可能需要即時離開工作崗位，照顧家人，或者需要情緒支援，人事部應即時提醒各部門主管彈性處理。

提供關鍵服務的企業和機構，業務部門需要盡快檢視，如何支援受災的客戶。今次事件中，銀行業界的反應相當快，第一時間向災民提供優先補領提款卡服務，並簡化程序，讓他們可以有現金應付生活所需。金管局和銀行公會亦協調業界，採取多項支援措施，包括延長服務時間、暫緩還款、彈性協助災民提取流動資金等。

企業有所為 有所不為

除了支援受影響的客戶，企業如果行有餘力，亦應當善用業務資源，盡量協助其他災民，例如多家電訊公司免費發放電話卡和智能電話給災民，讓他們與外界保持聯繫，取得所需的協助。多家食肆及服裝企業，亦自發為災民提供膳食和基本衣物。當然，企業亦必須留意，所提供的物資應切合居民的需要，例如食物應以簡單健康為本，而服裝品牌UNIQLO提供禦寒衣物和內衣褲，亦是貼心考慮到災民切身需要的舉動。

企業在這段哀悼的時期，繼續恆常業務的同時，亦要具備敏感度，例如市場推廣部門要檢視推廣計劃是否配合社會氣氛，應該避免強調喜慶的市場推廣項目，大型活動可能需要取消或延期。負責網站和手機App的部門，亦可能需要將平台上的企業標誌或部分版面轉為黑白，以示對死難者的哀悼。又例如有媒體報道，某電訊商的客戶服務部，竟然繼續致電宏福苑住戶推廣續約套餐，顯然是缺乏應有敏感度之舉。

企業可考慮設慈善基金

災民需要持續的支援，已經有不少大型企業慷慨解囊，撥款數以百萬、甚至千萬元計的善款，救助災民。這些撥款一方面要考慮到企業的負擔能力，同時需要符合程序，例如可能需要董事會批准等，以避免捐款最終不能落實。較理想的做法是設立慈善信託基金，定期向基金注資，有需要時才動用，一方面可以將善款與經營帳目分開，避免因捐款影響企業年度盈利，同時亦可有清晰的程序，賦予管理層權力迅速撥款。

將應對措施化成內部程序參考

不少企業在今次災難應對的表現都獲市民讚許，相信有賴企業內同事的靈活性和同理心，但這些並非必然。筆者鼓勵企業總結不同部門應對今次災難的工作，檢討當中做得理想或有缺失的地方，並且參考其他企業的做法，編製出清晰的行政程序，好讓不同時間入職的同事，有需要時可以迅速採取適當的行動，但亦要在程序中保留一定彈性，免得程序僵化，弄巧反拙。

當然，以上提到企業內不同崗位的應對只是冰山一角，筆者亦只是希望拋磚引玉，提出一些角度讓企業思考。如果大家工作的企業，有採取了一些其他的應對災難措施，亦歡迎於下面的留言區分享，推動企業做好萬全準備。

最後，筆者亦對大火的災民致以最深切的慰問，感謝救災的消防員和救護員，希望事故原因早日真相大白，對有過失的人士嚴肅問責。

林小珍