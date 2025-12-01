「雲吞債」發行量料年增30% 獲國際發行人參與

過去香港的本幣債券（港元債券）市場甚少受關注，但渣打大中華及北亞區債務資本市場主管嚴守敬指，近年港元債市似啟動了引擎，更有國際發行人和投資者參與。截至本月13日，港元債發行量多達3,103.12億元，計及存款證更達5,619.89億元，按年同告上升逾33%，並已超出去年數字，預期今年全年有望增長30%。

機管局發債創歷來最大規模

嚴守敬稱，港元債券公開形式發行向來不多，主要以私募形式發行為主。惟過去兩年港元債公開發行漸增，機管局今年初更發行185億元港元公開債，為歷來最大規模，吸引境內外投資者參與。今年更有超主權機構此等國際發行人來港發行俗稱「雲吞債」的港元債，而買雲吞債的投資者基礎也在擴闊，足證港元債市兼具深度和廣度，這實為一大突破。

今年港元債受歡迎，他解釋，由於銀行資金沒出路及投資者更注重分散投資，加上港元與美元掛鈎。他料明年即使銀行資金或隨經濟向好而回歸貸款生意，也無礙港元債市的發展勢頭，因「已做大了個餅，多了人關注」。

亞開行等開始涉足港元市場

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌指，首3季港元債發行量增長強勁，而政府、按揭證券公司、機管局和市建局成功發行港元債，反映了投資者的需求。同時，越來越多國際發行人，例如亞洲開發銀行、國際復興開發銀行等，也開始涉足港元市場，反映全球發行人對香港本幣市場的認可。他預期更多知名機構將發行更大規模的本幣債券，有助建立清晰的收益率曲線。

相關文章：港激活債市首要吸引散戶 需更多平台兼降入場費 「市場要有交易才可」