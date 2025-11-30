AI生成食譜泛濫 烤蛋糕變炭 美食Blogger流量及生計受災

隨着Google等平台上充斥AI生成食譜，不少美食Blogger警告有關內容經常搞錯基本訊息，部份烹飪步驟根本無法實現，除了誤導消費者，導致其浪費時間和金錢，更影響了專業創作者的流量和業務。據彭博向22位美食Blogger採訪後發現，AI生成食譜有嚴重缺陷，其中有聖誕蛋糕食譜建議在160°C下烘烤蛋糕3至4小時，最終變成炭；亦有人按哪些食譜製作曲奇，最終烤出一團融化的麵團，而且味道甜膩得令人作嘔。

流量和收入兩年減80%

報道又引述了一個健康飲食網站經營者形容，AI帶來的衝擊是毀滅性，其網站流量和收入在兩年內減少80%。該經營者表示，雖然ChatGPT發布後瀏覽量就開始下降，但直到Google在搜尋中推出AI模式，流量才完全崩潰，令其不得不解僱員工及另謀出路。

然而，不少美食Blogger均表示Google仍然是其流量的主要來源，但這個曾經穩定的來源如今已變得難以理解或應對，並從根本上影響了美食知識在網上的傳播方式。

讀者傾向選擇AI答案而非網頁

對於讀者而言，更傾向於選擇便捷快速的AI答案而非網頁，部份原因是美食Blogger經常在網頁上發表個人隨筆，意味讀者必須滾動頁面才能找到位於底部的食譜；不過，這種現像也與Google有關，因為以往篇幅較長的內容，往往才能帶來更高的搜尋排名和更多的廣告空間。

