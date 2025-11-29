內地私募巨頭但斌不擔心AI泡沬 看好阿里、字節可對標Google

內地私募巨頭、東方港灣董事長但斌表示，東方港灣已將資金重心轉向以英偉達為首的AI核心企業，並於今年初將Google提升至第二大重倉股。他又相信，中國市場中能與Google科技實力對標的企業，可能只有阿里巴巴（9988）及字節跳動兩間公司。

人工智能革命剛剛起步

針對市場對AI泡沫的擔憂，但斌指出，人工智能革命才剛剛起步。即使在科技周期中段入場，仍有可觀回報空間。他回顧歷史，2004年上市的騰訊已為投資者帶來600至700倍回報；巴菲特2016年中期才開始投資蘋果，至今獲得約10倍回報。

他又提及近期巴菲特旗下巴郡、索羅斯基金、景林資產及知名投資人段永平紛紛加倉Google。「我特別期待巴郡明年一月中旬公佈持倉報告，看他們是否會像投資蘋果一樣持續增持Google。」

Google與英偉達「比翼齊飛」

但斌預期，隨著AI競爭加劇，科技巨頭將全力投入，若AI Agent技術成功實現，將徹底改變包括微信在內的現有商業模式。但斌預測Google與英偉達「比翼齊飛」，市值均有望達到10萬億美元。

TPU、GPU角度看好阿里巴巴

至於中國市場，他表示能與Google對標的企業可能只有阿里巴巴及字節跳動兩家，「Google的TPU，包括它的Gemini，還有它的數據，國內能對標的公司我覺得可能有兩家，一個是阿里巴巴，一個是字節。如果從TPU，GPU這個角度，可能也就是阿里。」

對於AI競爭格局，但斌認為將形成「更加壟斷的商業模式」，全球市場可能最終由少數幾家企業主導，「他們的市值最終會大得讓人難以想像。」

