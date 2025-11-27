大埔宏福苑五級火｜銀行業全力協助 為居民提供半年延遲還款 延長分行服務時間 附各銀行支援措施

大埔宏福苑大火造成嚴重傷亡，本港各大銀行均提供支援措施，為受影響客戶解決緊急的資金周轉和其他理財需要；有銀行表明，以宏福苑地址登記的按揭及個人貸款客戶，可獲6個月按揭及個人貸款暫免還款安排。

金管局及銀行公會協調業界支援

金管局及銀行公會對大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市民提供最大支持。金管局及銀行公會向銀行業界周四（27日）呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。金管局及銀行公會將密切留意事態發展，並因應實際情況，協調銀行業界靈活為市民提供支援，以解決他們在銀行服務及流動資金方面的急切需求。此外，銀行公會表示，原定12月2至4日的訪京團將會順延。

大埔宏福苑五級火｜各大銀行支援措施（持續更新）

滙豐實施一系列緊急措施

滙豐宣佈，實施一系列緊急措施為受災居民提供適切支援，其中包括為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作出特別服務安排，並加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。該行將增加兩間距離宏福苑最近分行之人手，以加強服務支援，並已設立專線，為受影響客戶提供協助：

新界大埔廣福道54-58號地下及2樓 大埔分行

新界大埔廣福道54-58號1樓 大埔卓越理財中心

中銀酌情處理樓按及貸款還款

中銀香港將積極協助受影響客戶儘快恢復日常銀行服務的使用。對於未能出示身份證明文件、存摺或提款卡的客戶，將加快辦理銀行卡補發（包括提款卡、信用卡及扣賬卡），並豁免相關補發費用。因應受影響樓宇按揭、私人貸款及信用卡客戶的個別情況，本行將酌情處理其貸款，如提供延遲還款寬限期、豁免罰息和手續費等。對於定期存款提前提款需求及保管箱鑰匙補發申請均豁免費用。

中銀香港已於大埔區4家分行增派人手，並將延長本星期六（11 月29 日）的服務時間至下午5 時，以支援受影響的客戶。4家分行詳情如下︰

安慈路分行：新界大埔安慈路3 號翠屏花園地下10 號舖

大埔分行：新界大埔墟寶鄉街68-70 號

大埔廣場分行：新界大埔安泰路1 號大埔廣場地下商場4 號

富亨邨分行：新界大埔富亨邨商場1-2 號

中銀香港表示，會配合實際情況適時延長相關分行服務時間。中銀香港已設立24 小時專線3669 3070 （一般銀行服務），為受影響客戶提供協助。

渣打推出多項支援措施

渣打香港為幫助受影響客戶解決緊急的資金周轉和其他理財需要，渣打香港已即時推出相應支援措施，包括：

酌情協助未能出示身份證明文件的受影響客戶提取現金和補辦銀行文件（如提款卡、信用卡和扣賬卡》等，並優先和加供處理相關工作；

⁠彈性處理受影響客戶的各類貸款之還款寬限期，按需要豁免相關的逾期還款費用和手續費；

加派人手至大埔分行（大埔廣福道26-50號大埔大廈地下1-3號舖），並即日起延長服務時間兩小時，為受影響客戶加強服務，直至另行通知；及

設立24小時專線 2886 6055，處理受影響客戶的查詢。

渣打香港又提醒公眾要時刻保持警惕，防範不法之徒借機行騙。

東亞銀行增派人手提供服務

東亞銀行因應大埔宏福苑緊急事故，大埔分行周四（27日）起延長營業時間，並增派人手，為受影響居民提供所需的銀行服務。該行亦特別設立一條 24 小時支援熱線 +852 2211 1812，為受事件影響的居民提供銀行服務支援。

工銀亞洲調配額外員工及資源提供服務

中國工商銀行（亞洲）延長大埔分行於周四（27日）及周五（28日）的營業時間，以滿足受大埔火警影響的市民在銀行服務方面的急切需求；並透過工銀亞洲慈善基金組織員工籌措應急物資，由義工及時送至民政事務總署指定物資收集點。



該行將大埔分行營業時間延長至晚上10時，並設置免排隊「綠色通道」，為居民提供現金提取、賬戶查詢、掛失等金融服務，並已調配額外員工及資源，確保分行服務順暢運作。此外，工銀亞洲慈善基金迅速採購過萬件應急物資，由該行義工親自運送到民政事務處指定物資收集點；同時組織近百人義工隊，將隨時響應政府號召，為有需要的民眾提供支援。

信銀國際提供6個月按揭及個人貸款暫免還款

信銀國際宣佈，向受大埔宏福苑五級火災影響客戶推出應急支援措施，包括在大埔分行準備足夠現金，酌情協助未能提供身份證明文件、存摺或提款卡的受影響客戶提供提款便利，以及為以宏福苑地址登記的按揭及個人貸款客戶提供6個月按揭及個人貸款暫免還款安排，有關措施已即時自動生效。

該行對大埔宏福苑五級火災深感難過，並對死者致以深切哀悼，以及向死者家屬和傷者致以深切慰問，期望透過相關應急支援措施，盡力協助受影響客戶減輕經濟負擔，讓他們能夠更專注於恢復和重建生活。本行衷心祝願所有受影響人士早日渡過難關，恢復正常生活。

信銀國際表示，將繼續密切關注大埔宏福苑火災事件，為受影響客戶提供適切支援。如有查詢，請致電客戶服務熱線2287 6767或親臨大埔分行（地址：新界大埔廣福道152至172號大埔商業中心地下G及H號舖）。

