大埔宏福苑五級火｜金管局與銀行業全力協助 包括提取流動資金及延遲還款寬限

金管局及銀行公會對昨日大埔宏福苑五級火警事件表示極度哀痛，對死者表示沉痛哀悼及對傷者和受影響家庭致以深切慰問。金管局和銀行公會正保持緊密聯繫，確保業界能為受事件影響市民提供最大支持。此外，銀行公會表示，原定12月2至4日的訪京團將會順延。

優先及加快補辦銀行文件

金管局及銀行公會向銀行業界呼籲，若有受影響人士因目前狀況而需要銀行酌情處理，銀行應盡量靈活提供支援，包括協助相關人士提取流動資金、優先及加快補辦銀行文件、提供延遲還款寬限及豁免罰息和手續費、增加大埔區銀行職員人手，以確保他們及時得到適切的服務。

金管局及銀行公會將密切留意事態發展，並因應實際情況，協調銀行業界靈活為市民提供支援，以解決他們在銀行服務及流動資金方面的急切需求。

滙豐實施一系列緊急措施

滙豐宣佈，實施一系列緊急措施為受災居民提供適切支援，其中包括為未能出示香港身份證、存摺或提款卡的受影響客戶作出特別服務安排，並加快為他們更換提款卡、信用卡及扣賬卡。此外，滙豐保險將提供加快及個人化的理賠服務，以及視像心理健康支援，以協助受影響的個人壽險持有人。

該行將增加兩間距離宏福苑最近分行之人手，以加強服務支援，並已設立專線，為受影響客戶提供協助：

新界大埔廣福道54-58號地下及2樓 大埔分行

新界大埔廣福道54-58號1樓 大埔卓越理財中心

滙豐銀行服務 / 滙豐人壽保險：2233 3066

滙豐一般保險（由安盛 AXA 營運）：2894 4676