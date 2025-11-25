優必選工業機械人今年獲11億元訂單 本月中開始量產交付

據星島環球網報道，11月24日，優必選成功進入MSCI中國指數，當天在港股成交量達到31億元，其中在盤後短短8分鐘內成交16億元。

截至11月25日15時左右，優必選報110.6元每股，當日下跌0.81%，港股市值443.8億元。

本月稍早時候，優必選中標廣西防城港市人形機器人數據採集與測試中心和人工智能科創教育示範項目，中標金額2.64億元人民幣，產品以最新款可自主換電的工業人形機器人Walker S2為主。該項目聚焦人形機器人在全國邊境口岸的旅客和人員疏導、崗哨巡檢、物流、商業服務以及國內鋼銅鋁大型生產製造基地的設施巡檢等項目，訂單預計在12月交付。

優必選工業人形機器人Walker S2在11月中開啟量產交付。優必選方面表示，2025年仅Walker系列人形機器人全年訂單總金額就達11億元人民幣，公司正持續引領全球人形機器人商業化應用落地進程。目前，數百台Walker S2投入產業一線應用，覆蓋汽車製造、智能製造、智慧物流、具身智能數據中心等重點應用領域。

