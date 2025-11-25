PayMe遷移至AWS 縮短事故解決時間 提升欺詐偵測

亞馬遜旗下雲端平台Amazon Web Services（AWS）宣布，本地電子錢包PayMe已成功將整個平台遷移至AWS，旨在鞏固其在數碼銀行創新領域的領先地位。

實現近乎即時交易

AWS表示，PayMe遷移至該平台帶來顯著的技術和營運優勢，包括提升應用程式的回應速度以實現近乎即時的交易、透過改善資源利用降低基礎設施成本，以及憑AWS的服務和合規框架增強安全性。

新功能推出時間大縮至數星期

AWS續指，此舉亦加快了交付速度，新功能的推出時間由數月縮短至數星期， 並同時縮短事故解決時間以提升營運效率。另一方面，AWS表示，PayMe現在能夠在假日或促銷活動期間的交易高峰期迅速擴展，透過改進的CI/CD管道加快部署新功能，並增強數據分析能力，以獲得更佳的客戶洞察和欺詐偵測。

AWS全球金融事業發展負責人Scott Mullins表示，PayMe遷移至AWS，得以提升其服務的可靠性、可擴展性和創新能力，是次成功的轉型為尋求支付平台現代化的金融機構，樹立了新標準。

滙豐香港署理首席資訊科技總監及香港區零售銀行及財富管理業務資訊科技總監胡榮森表示，系統遷移屬滙豐向客戶提供數碼體驗的重要一步，應用AWS平台有助該行更靈活提升整體效能、安全性及規模，並為創新打好基礎，從而持續為客戶提供流暢及安全的支付。

PayMe用戶逾320萬

滙豐於2017年推出PayMe，共服務超過320萬用戶，每年處理數十億宗交易。該平台讓用戶能夠即時轉帳收款、分拆帳單，並透過專屬的虛擬扣帳卡，在全球46個市場、逾3,400萬間商戶消費。