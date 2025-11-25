按證公司發253億多幣種公募債券 創規模最大紀錄

香港按揭證券有限公司（按揭證券公司）今日（25日）宣布，在其300億美元中期債券發行計劃下成功發行總額為253億港元（或等值33億美元）的多幣種公募基準債券。此次債券於今年11月18日在香港以簿記建檔方式發行並定價。本次發行是按揭證券公司有史以來規模最大的公募債券發行，打破於2024年10月創下的紀錄。

此次發行的多幣種基準債券包括四筆分別為100億港元2年期、50億元人民幣3年期和10億美元5年期傳統債券，以及20億港元30年期社會責任債券。債券發行最高峰期的合計認購金額約800億港元等值，最終配售給約250家機構投資者。

30年社債首用於安老按揭計劃

是次發行的30年期港元社會責任債券是亞太地區首筆用於支持安老按揭計劃，為香港長者提供必要融資的社會責任債券。該計劃為「HKMC退休3寶」之一，旨在為長者業主提供退休規劃方案，讓他們可以釋放其物業價值，為他們提供額外現金流，從而幫助他們在退休後維持生活質素，並滿足醫療保健和其他生活需要。

截至2025年10月，按揭證券公司在安老按揭計劃下收到8,776宗申請，平均物業估值約為550萬港元，平均每月年金約15,900港元。借款人的平均年齡為69歲。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，此次創紀錄的債券發行已證明其在吸引新投資者進入香港資本市場方面成效顯著，也印證了投資者對香港及按揭證券公司的堅定信心。此外，這次歷來第一筆用於支持安老按揭貸款的社會責任債券不僅促進了為長者提供可持續融資和普惠金融，也為香港的退休規劃市場發展和銀髮經濟作出了貢獻。