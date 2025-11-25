Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果罕見裁員 傳將更多銷售轉交第三方經銷商

商業創科
更新時間：10:40 2025-11-25 HKT
發佈時間：10:40 2025-11-25 HKT

蘋果公司（AAPL）罕見裁員！該公司周一確認將裁減數十個銷售團隊職位，但強調此次裁員僅影響少數職位，並持續招聘新員工，而受影響員工可申請內部其他職位空缺。有員工則表示，蘋果此舉是為了將更多銷售轉移到第三方經銷商，以降低薪資支出等內部成本。

裁員行動波及整個銷售部門

據彭博引述消息報道，管理層過去幾周已通知受影響員工，波及了整個銷售部門，包括負責服務大型企業、學校及政府機構的客戶經理。此外，負責為機構客戶舉辦簡報會與產品展示的「蘋果簡報中心」工作人員也受到影響。

據悉，被裁員工須於明年1月20日前在公司內找到新職位，否則將獲遣散金並終止僱用。不過，公司並未告知員工具體涉及多少個職位。

服務政府銷售團隊成重災區

值得注意的是，此次裁員涉及多位資深管理人員，甚至還包括一些在蘋果工作了二、三十年的員工；同時，主要是針對服務美國國防部與司法部等政府機關的銷售團隊。彭博補充，該團隊此前已因長達43天的美國政府停擺，以及「政府效率部」（DOGE）推動的預算削減而面臨挑戰。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
八達通大派$150現金回贈！簡單3步教學 限時即賺
生活百科
10小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
2025-11-24 15:30 HKT
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
男星深夜葬身火海終年64歲 火場駭人畫面曝光 探朋友遭遇橫禍緊急送醫仍回天乏術
影視圈
8小時前
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
吳卓林近照瘋傳疑低調返港擺地攤自食其力 為妻與媽媽吳綺莉反面7年 曾返加國避世傳拾荒維生
影視圈
12小時前
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
太興朝早驚現排隊長龍！港男難以置信︰早餐好好吃嘛？網民神分析成功之道 指1物冇得輸
飲食
15小時前
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
00:34
石硤尾邨兩青年捱斬 升降機廂染滿血 大批持盾警追緝兇徒
突發
7小時前
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
盛傳離婚一線花旦終與老公同場 低調現身老爺喪禮 舉動揭分居一年半真相？
影視圈
11小時前
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
街坊酒樓破底價！點心/蒸飯靚粥一律$10 牛肉球/燒賣/蘿蔔糕 星期一至六早、茶市供應
飲食
16小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
2025-11-24 15:34 HKT
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
銅鑼灣Mr.Steak自助餐買1送1優惠！人氣放題$210起 任食生蠔/蟹腳/美國燒牛/鴨肝 加設聖誕火雞及甜品
飲食
10小時前