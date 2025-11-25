蘋果罕見裁員 傳將更多銷售轉交第三方經銷商

蘋果公司（AAPL）罕見裁員！該公司周一確認將裁減數十個銷售團隊職位，但強調此次裁員僅影響少數職位，並持續招聘新員工，而受影響員工可申請內部其他職位空缺。有員工則表示，蘋果此舉是為了將更多銷售轉移到第三方經銷商，以降低薪資支出等內部成本。

裁員行動波及整個銷售部門

據彭博引述消息報道，管理層過去幾周已通知受影響員工，波及了整個銷售部門，包括負責服務大型企業、學校及政府機構的客戶經理。此外，負責為機構客戶舉辦簡報會與產品展示的「蘋果簡報中心」工作人員也受到影響。

據悉，被裁員工須於明年1月20日前在公司內找到新職位，否則將獲遣散金並終止僱用。不過，公司並未告知員工具體涉及多少個職位。

服務政府銷售團隊成重災區

值得注意的是，此次裁員涉及多位資深管理人員，甚至還包括一些在蘋果工作了二、三十年的員工；同時，主要是針對服務美國國防部與司法部等政府機關的銷售團隊。彭博補充，該團隊此前已因長達43天的美國政府停擺，以及「政府效率部」（DOGE）推動的預算削減而面臨挑戰。