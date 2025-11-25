Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google傳獲Meta洽購TPU晶片 盤後升逾2% 競爭對手Nvidia應聲跌

商業創科
更新時間：09:39 2025-11-25 HKT
發佈時間：09:39 2025-11-25 HKT

據外媒《The Information》引述消息報道，科技巨頭Meta（META）擬斥資數十億美元採購Google母公司Alphabet的AI晶片。受到消息影響，Alphabet（GOOGL）盤後升2.6%至327美元，而其競爭對手英偉達（Nvidia，NVDA）股價則跌1.5%至179.81美元。

研2027年在數據中心使用

報道指出，Meta正商討於2027年在其數據中心使用「張量處理器」（TPU）的晶片，並可能於明年向Google雲端部門租用這些晶片。

值得注意的是，Meta目前主要使用英偉達晶片，若與Alphabet達成協議，將有助將TPU確立為英偉達晶片以外的替代方案。早前，Alphabet亦與AI初創公司Anthropic簽訂協議，將向其提供高達100萬顆TPU晶片。

Alphabet和Meta的發言人尚未立即回應媒體置評請求。

