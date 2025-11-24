併購活動加快 高盛成大贏家｜林小珍

美國聯邦政府早前停擺，令到多項經濟數據未能及時公布，甚至永久從缺，影響至今仍然持續。筆者就趁這段缺乏官方經濟數據的時間，發掘一下有甚麼私人機構發表的數據，可以幫我們了解經濟發展的狀況，當中一系列與企業收購合併相關的數據，都可以作為經濟活動的探熱針。

流動性轉強與科技主題推動併購

根據倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據，今年首10個月，全球的企業併購活動，總值達到3.8萬億美元，已經超越2024年全年的3.4至3.5萬億美元。簡單歸納最主要的原因，不外乎兩個︰一是多國央行啟動減息周期，令市場流動性增加，企業的資金成本下降，有更加多本錢可以用作併購；二是人工智能主題大熱，令到企業意識到需要加大科技投資，推動企業數碼轉型，而收購合併就是其中一個重要手段。

近月大型併購活動明顯增加

美國總統特朗普年初上任，初期市場仍然觀察他的貿易和經濟政策，特別是四月初「解放日」的震撼彈，都令企業暫緩重大併購活動。到下半年，投資環境明朗化，大型併購活動才重新活躍起來。

再仔細分析併購宗數和金額的數據，就會發現今年首三季，每季的併購交易都維持在4,000宗左右，第三季宗數按季只是增長1.6%，但整體併購金額按季急增56%，顯示「超級大Deal」明顯增加，而且情況延續到第四季。

根據標普環球的統計，單計10月份，交易規模超過100億美元的併購活動就有八宗，已經追近第3季全季的10宗，並且創下2022年以來的單月新高。這些大型併購涵蓋科技、工業和健康護理行業，最矚目的當然要數到由貝萊德(Blackrock)、輝達(Nvidia)、微軟和馬斯克旗下的xAI組成的AI 基礎設施聯盟AIP，以400億美元向麥格里收購Aligned Data Centers；而黑石集團(Blackstone)和TPG收購醫療診斷企業Hologic，作價亦高達185億美元。

投行股價受惠大型併購增

踏入11月份，大型併購活動陸續有來。上星期藥廠默沙東宣布收購生物科技公司Cidara Therapeutics，以強化抗病毒藥物開發生產線，並取得臨床三期長效流感預防藥物CD388，交易作價亦達到92億美元。

大型併購交易增加，投資銀行自然生意好，亦都可以解釋，美國的金融股上兩個星期股價屢創新高。最大贏家要數到高盛，截至10月底，以交易規模計，高盛在併購的市場佔有率高達34%，較2024年擴大6個百分點，其次是摩根大通和摩根士丹利。《金融時報》估算，計及Cidara 的交易，預料高盛的市佔率可以創2001年以來的新高。

明年併購料持續活躍

德勤最新的調查發現，超過八成受訪的私募基金和企業，都預期未來12個月的併購交易宗數會增加，但預料會「顯著增加」的比率就只有17%，按年減少16個百分點，意味明年併購活動依然活躍，但宗數未必會再大幅躍升。而規模方面，有超過八成受訪機構預料，明年公司的併購活動規模會上升。

環球政經形勢瞬息萬變，企業的取態都可能因應時勢而急劇變化，但最起碼私募基金和企業，似乎對明年的經濟前景暫時都抱樂觀態度，希望透過併購進一步拓展業務，都是一件好事。

林小珍