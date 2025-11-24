Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

非凡領越旗下Clarks擴大線上銷售 登陸Shein及Walmart等平台

商業創科
更新時間：14:05 2025-11-24 HKT
發佈時間：14:05 2025-11-24 HKT

非凡領越（933）宣佈，其主要鞋履品牌Clarks正在全球多個電商平台開設線上店鋪以擴大影響力，當中包括Shein、沃爾瑪（Walmart）、塔吉特公司（Target）、Secret Sales及海外抖音商城（TikTok Shop） 等。集團提到，品牌於今年9月宣佈的首個自主營運英國電商平台，將於2026年初在clarks.com正式上線。

年底前進駐Secret Sales荷蘭站等

Clarks近期已登陸英國Shein與Secret Sales平台；在歐洲市場中，品牌還計劃於年底前進駐Secret Sales荷蘭站及Dress for Less平台。Clarks英國、愛爾蘭及歐洲區總裁Joe Ulloa表示，開拓數字化新領域能深入消費者所在場景，持續提供物美價廉產品的同時，讓Clarks變得更觸手可及。

美洲市場方面，Clarks亦持續擴大業務，相繼進駐Shop Simon、Shein及Walmart，並將於12月登陸Target平台。Clarks美洲區總裁Gary Champion補充，邁向2026年將持續聚焦創新戰略，以此驅動批發、數字領域及零售渠道的全面增長。

此外，Clarks正持續在TikTok電商平台上擴大佈局，自2024年11月登陸新加坡和馬來西亞後，其TikTok店正陸續拓展至英國與美洲市場，並計劃於2026年進軍歐洲市場。

