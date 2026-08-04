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吳彥祖增髮拍廣告狂吸百萬  《東周刊》獨家直擊濕身chok爆  下個目標挑戰金像影帝

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:00 2026-08-04 HKT

現年51歲的吳彥祖（Daniel），1998年憑電影《美少年之戀》一炮而紅，近年與名模太太Lisa S.帶同女兒吳斐然（Raven），一家三口定居美國，但男神地位從未動搖。早前，他低調回流，接拍重量級港產片《九龍城寨之終章》，更為角色狠心剃頭，以粗獷造型示人。

吳彥祖頭髮濃密拍廣告

日前，本刊捕獲吳彥祖現身中環，實行一邊拍戲，一邊拍廣告搵真銀。現場所見，他戴上假髮，收起電影中的鏟青頭，在酷熱天氣下穿上防水風褸來回奔跑，全情投入，表現專業。據知情人士透露，吳彥祖今次回港除極速吸逾過百萬外，更希望靠《九龍城寨之終章》的演出，衝擊香港電影金像獎的「最佳男主角」，一圓多年的影帝夢。

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吳彥祖狀態佳不似「入五」

日前，下午五時許，吳彥祖現身中環為廣告進行拍攝。現場所見，他穿上一套運動裝，外披非常搶眼的橙色防水風褸；另外，其面部輪廓分明，身形依然fit到爆，完全不似已經「入五」的中佬，成功粉碎早前「男神崩壞」之說。

吳彥祖濕身依然chok爆

之後，吳彥祖笠實風褸帽在街道上來回跑步；期間，工作人員出動噴水槍向他瘋狂射水。雖然成身濕晒，但他仍交足chok爆表情，並且沒有放慢腳步，盡顯型男本色。此時，不少途人被吸引駐足圍觀，更一度需要工作人員幫忙維持秩序。

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