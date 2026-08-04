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陳欣健81歲覓初戀  《東周刊》獨家直擊孖年輕索女超市煙韌  太太近年患認知障礙症

即時娛樂
更新時間：08:00 2026-08-04 HKT
發佈時間：08:00 2026-08-04 HKT

現年81歲的陳欣健（Philip），於60年代加入警隊，並先後參與過不少大案，直到1976年才轉投娛樂圈。縱橫演藝界逾40年，他涉獵的範疇包括：主持、演員、導演、製片、管理層等，兼夾撈得瓣瓣掂。此外，Philip後生時瀟灑倜儻，故緋聞亦多，他也直認紅顏知己不少。

陳欣健喜跟後生女結伴

雖然年紀不輕，但Philip老而彌堅，更永不言休，依然活躍於各大小活動，同時女伴也團團轉。去年6月，網民就「野生捕獲」他蹺實一名長髮女子甜蜜逛又一城；另外，本刊日前又獨家拍到，他的身邊又換了一個貌似高海寧的年輕索女，到銅鑼灣的超市買餸玩煮飯仔，場面溫馨。近日，Philip推出半自傳作品《我的風雲往事》，書中最令人津津樂道的，肯定是他對初戀仍然念念不忘，難怪鍾意同後生女結伴，莫非想尋回初戀的感覺？

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陳欣健太太患認知障礙症

高大威猛的陳欣健（Philip），曾承認愧對太太：「我成日唔喺屋企又好多緋聞，太太一定唔開心。我多謝佢嘅容忍，佢令我反思，佢亦知道我珍惜屋企。雖然我唔係一個合格嘅丈夫，但確係一個盡責嘅丈夫。」 可惜，太太近年被診斷患上認知障礙症，Philip亦都多抽時間陪伴。

陳欣健跟年輕索女同行

近年，太太的情況穩定，但活在自己的世界，而兩個女又女大女世界。除了工作之外，Philip身邊還有不少後生女伴如影隨形，令他瞬間回春。日前，本刊就獨家拍到，戴上口罩的Philip，跟一個至少細他50載、貌似高海寧的年輕索女，現身時代廣場的超市購物。現場所見，兩人腳踏白色「情侶運動鞋」，全程孖住行，並且「蜜蜜」斟零代溝，對住不同食物和飲品都互相交流意見。當行到雞蛋區時，Philip一度對女方說︰「買呢啲日本雞蛋，可以生食。」而她則以普通話回應，看來是來自北方的佳麗。

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