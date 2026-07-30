李昊紅館開騷粉絲冒雨逼爆後台 親自步出呼籲「今晚見」貼心叫Fans離開免淋雨 教徒嘉賓張柏芝未有現身拜神
更新時間：18:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-30 HKT
發佈時間：18:45 2026-07-30 HKT
29歲內地男歌手李昊登上紅館舞台舉行兩場演唱會，《星島頭條》獨家報道張栢芝今晚空降紅館擔任李昊演唱會壓軸嘉賓。
李昊粉絲冒雨逼爆後台
今日雖然下着大雨，但仍吸引了大批粉絲在紅館後台冒雨守候，連對面行人路、天橋上及對面火車站上層商場也有粉絲，一眾粉絲都希望見到偶像李昊，在紅館對開紅綠燈路口位置，有十多名警察在場維持秩序。
李昊獨自上香未見張柏芝蹤影
大約5時15分李昊從紅館步出，當見到大批粉絲等候他時，他即走到粉絲前跟大家說：「今晚見！」之後他做手勢請粉絲離開不要淋雨，他便獨自上香，隨後李昊再跟在場粉絲揮手道別便返回場館。《星島頭條》獨家報道張柏芝今晚將現身紅館擔任李昊演唱會嘉賓，雖然她下午已經抵達紅館綵排，但信教的她沒有跟隨李昊一起拜神上香。
最Hit
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
2026-07-29 17:15 HKT
下周又打風？天文台料連落九日雨 南海或有低壓區存在 兩大AI模式料「四旋共舞」
2026-07-29 13:06 HKT
何伯離世丨何煊心理報告揭晚年嚴重抑鬱 感覺遭何太背叛、被社會孤立 臨終與子女和好釋懷
2026-07-29 16:30 HKT
姜大衛19歲外孫曹保熙Rock友長髮造型首登大舞台 台風爆棚星味超越爸爸曹永廉
2026-07-29 14:30 HKT