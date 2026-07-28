蔡一傑癌細胞擴散受控  《東周刊》獨家直擊偏方治療腦癌  中西合璧有成效風騷現身街市

近年，蔡一傑身體屢現毛病，繼2021年突然「生蛇」，令他高呼︰「痛到命都冇！」接着，他於前年又罹患腦部惡性腫瘤，並緊急進行開腦手術，原本以為手術成功便雨過天青，豈料主診醫生卻表示，癌症擴散了。不過，他未有氣餒，反而加緊鍛煉身體，兼成功在今年4月重踏舞台，跟蔡一智及蘇志威舉行「草蜢」出道40周年演唱會，跟着還展開世界各地巡迴表演。

蔡一傑中西合璧醫腦癌

據密友透露，蔡一傑除了接受西醫的治癌方法之外，還向他的御用中醫師求診，進行激發自身免疫力的治療。另還盡量抽時間做喜歡的事，他坦言在感到沮喪和情緒低落時，便會集中精神打麻將，這樣就會忘記一些不好的事情，令心情愉悅，他更笑言自己的運氣超強，曾自摸「坎坎胡」，果然「打麻雀能醫百病」。

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蔡一傑現身街市心情靚

此外，曾開設烹飪頻道及推出食譜的蔡一傑，也重拾下廚樂。日前，本刊便發現他，專誠揸車落九龍城街市，先買了一大袋蔬菜，繼而到街市對面的海味店，相信是聽從中醫師的吩咐，前來掃進補的貨品。現場所見，心情靚靚的蔡一傑，跟一名女店員有講有笑，似乎是熟客；而另一名男店員還替他拎數袋「戰利品」，擺放入車廂。跟着，他跟男店員話題多多，又一起研究汽車。臨走時，兩個大男人更開心玩自拍。

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