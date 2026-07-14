楊偲泳擔正電影女一  《東周刊》獨家直擊踢拖西半山按摩  意外洩張振朗同居新愛巢

近日，楊偲泳（Renci）擔正「女一」的港產片《UFO離奇命案》，自7月4日上映以來，兩日半已累積100萬元票房，口碑持續攀升，就連「視帝男友」張振朗亦現身首映禮撐女友，相當甜蜜。

楊偲泳單拖按摩

楊偲泳近來片約及宣傳活動不斷，但她亦懂得忙裏偷閒，享受生活。早前，本刊就獨家捕獲，她一身T恤涼鞋街坊look，現身西半山。原來，她早已預約附近的按摩店，準備來一個身心大放鬆。而這次捕獲竟然意外地發現，她與張振朗已秘密由昔日的深井屋苑，「升呢」進駐西半山的豪宅，共築新愛巢。

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楊偲泳忙為《UFO離奇命案》宣傳

近期楊偲泳忙於為《UFO離奇命案》宣傳，搞到日日冇停手；不過，吊頸都要唞吓氣，她就全靠按摩恢復狀態。日前，本刊在中環街頭獨家捕獲她的芳蹤，當時她身穿簡單T恤配闊身長褲，踢住一對涼鞋，以一身街坊裝示人；另外，她的手上還拿着一杯咖啡，站在路邊一邊歎啡一邊等候網約車。

楊偲泳洩跟張振朗同居新愛巢

經過一個半小時的精油推拿後，楊偲泳離開時明顯容光煥發，步履輕盈。不過，她未有即時回家，而是走進附近的一家便利店閒逛，結果兩手空空離開，然後便步行直接進入附近的豪宅。之前，楊偲泳和張振朗曾被本刊拍得，在深井的屋苑同居，看來兩人已「升呢」搬至西半山的豪宅，共築新愛巢。

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