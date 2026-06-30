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鍾柔美痛失新版《愛回家》角色被師妹李茵彤取代 《東周刊》獨家直擊收工急健身防失寵

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-30 HKT

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）日前現身大埔出席活動，期間積極展現親民作風，全程笑容滿面。最新一期《東周刊》獨家直擊，鍾柔美活動結束後，親自駕車送《聲夢傳奇》選手林智樂前往彩雲邨，隨後在車廂內迅速換上運動便裝與 Bra Top，隨即驅車前往觀塘進行高強度健身訓練。據悉，鍾柔美近期除了跳舞，亦積極參與匹克球及滑水等運動，試圖透過規律運動維持健康形象，為未來的演藝工作做好充實準備。

鍾柔美扮「A0」影響形象

在此之前，鍾柔美的個人形象因感情風波受到考驗。她於去年底在社交平台發布與「Super Tiger」成員劉展霆的親密短片，隨後被網民揭露其中學時期的戀愛紀錄，與其先前宣稱的「A0（從未拍拖）」形象不符。隨後，鍾柔美在二月初的公開活動中流淚致歉，承認在感情狀況上對外撒謊，並表示會反省及重新出發。雖然她其後因宣傳主演劇集《卧底嬌娃》而獲得工作機會，但感情風波仍令其支持度受到影響。

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鍾柔美原定參演《愛‧回家之三代同糖》

受形象爭議影響，外界盛傳鍾柔美原定有機會聯同車婉婉及吳若希參演全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》並擔任要角，惟最終名單被換上《聲夢傳奇2》的李茵彤。鍾柔美日前在廣州出席《飛常日誌II》記者會時回應此事，大方表示為李茵彤感到開心，並強調自己入行初衷是唱歌跳舞，對於拍劇機會抱持順其自然的態度。

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《愛回家之三代同糖》女主角李茵彤是誰？

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