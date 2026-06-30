馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃

最新一期《東周刊》獨家直擊，TVB視帝馬國明與老婆湯洛雯、外父湯鎮宗、外母張麗霞及姨仔湯樂瑤，一家五口現身金鐘太古廣場逛街。當天湯洛雯著裝寬鬆，身形明顯較以往豐滿，引發外界對其懷孕的猜測。眾人先後前往Hermès及高級珠寶名店購物，期間湯洛雯曾試戴價值六位數的頸鏈。馬國明全程陪伴在側，協助看管財物及提拿戰利品，並在洗手間外耐心等候妻子，表現體貼。

馬國明與湯洛雯三招備孕

馬國明與湯洛雯自2023年結婚後，一直積極計劃生育。據最新一期《東周刊》獨家消息指，為迎接新生命，兩人近期採取了三項備孕措施。馬國明安排湯洛雯全面暫停演藝工作以專心休養身體，同時配合岳父母準備的藥材湯水進補。此外，他們亦向蕭正楠等好友討教相關生育資訊，積極為懷孕作準備。

相關閱讀：高海寧拍戲被掌摑一巴即入院：擘唔大個口 笑容亦受影響 馬國明好奇打人者身份

馬國明勤登台提早賺奶粉錢？

在工作與財務安排方面，馬國明近期頻繁參與各地商業演出以增加收入。除了日常拍攝劇集，他亦安排前往惠州、江門及馬來西亞等地登台。馬國明曾於公開活動中透露，婚後已將全數收入交由湯洛雯管理，自己並無保留私房錢，並表示樂意花費為妻子代購名牌手袋。

相關閱讀：飛常日誌II丨馬國明否認湯洛雯為生B停工 劉穎鏇銅鑼灣街頭上演熱辣辣制服誘惑

針對近期的懷孕傳聞，馬國明於父親節期間接受訪問時保持低調。他回應表示目前家中已有寵物貓，暫時以「貓爸爸」身份自居，並強調若有確切的好消息定會向大眾公布。外界推測兩人或因懷孕未滿三個月的傳統習俗而選擇暫時保密。

相關閱讀：湯鎮宗頭髮濃密超凍齡 與弟弟湯鎮業同框似後生10年 女婿係馬國明 傳身家破億好富有

想睇最新一期《東周刊》詳細報導，即刻點擊：https://bit.ly/4warEN9

湯鎮宗近照超凍齡傳身家破億？