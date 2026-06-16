羅子溢新一代「絕世好爸」  《東周刊》直擊冧囡任勞役  拍劇成個星期冇假放零怨言

今年46歲的視后楊茜堯（前名：楊怡），和41歲的老公羅子溢（前名：羅仲謙），於2016年拉埋天窗，婚後誕下一女一子，湊成「好」字，一家四口幸福快樂！適逢今個星期日（6月21日）是父親節，本刊日前便獨家直擊羅子溢這位爸爸的超能擔當。

羅子溢囡囡拍幼稚園畢業照

當日在啟德郵輪碼頭，兩公婆陪伴現年6歲、今年9月便升讀小一的大女小珍珠（羅翊心），出席幼稚園拍畢業照的活動。現場所見，楊茜堯放下視后的身段埋家長堆，並啟動「社交mode」，傾到手舞足蹈。而近日正忙於拍攝新劇《警是個大佬》的羅子溢，便從劇組百忙中抽出半天空檔趕過來；期間，拍劇連踩20個鐘的他，不辭勞苦變身任勞任怨的「阿四」，並扮鬼扮馬哄囡囡及其同學仔開心，新一代「絕世好爸」當之無愧！

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羅子溢化身「人肉海盜船」

早前下午2時，本刊直擊楊茜堯與羅子溢及一對仔女，現身啟德郵輪碼頭的天台花園，為愛女小珍珠拍攝幼稚園畢業照。現場所見，兩公婆穿上恤衫配牛仔褲，打扮casual。甫到場，一家四口即埋位先影全家福，在攝影師指導下，各人擺出多個鬼馬的表情，樂也融融；而羅子溢更化身「人肉海盜船」，雙手抱起女兒在空中飛高飛低，逗得小珍珠咯咯大笑，畫面溫馨滿瀉。

羅子溢囡囡如迷你楊茜堯

今年6歲的小珍珠五官標緻，一雙精靈大眼睛跟媽媽倒模一樣。早前，兩公婆為女兒舉辦生日派對，並分享到社交平台，網民看後大讚她顏值爆燈，十足「迷你版楊茜堯」。影完校服look後，小珍珠轉造型換上畢業袍，楊茜堯立即親自為女兒整理披肩和四方帽；而羅子溢則負責人遞衫及幫手扣扣針。穿上畢業袍的小珍珠，更添一份嬌俏可愛。

羅子溢成個禮拜冇放假

近日，羅子溢忙於為新劇《警是個大佬》趕戲，當日只是趁半天空檔，急趕過來參加女兒的拍畢業相活動。知情者坦言：「佢呢排趕戲，成個禮拜冇放過假。嗰日佢得半日空檔都冇得唞，急急腳趕嚟陪個女影畢業相。」翌日，在深水埗的後巷，本刊捕獲羅子溢正與張馳豪及阿Bob在拍攝一場文戲；而等埋位時，他便捉緊時間閉目養神，全神貫注地投入角色之中。當導演嗌good take之後，他便馬上執拾細軟，趕回家與老婆及仔女相聚。過去一年，羅子溢堪稱「TVB鐵人」，劇集、商演、廣告接不停，更是劇接劇，繼《警是個大佬》後，手上還有幾套重頭劇排住隊等開工，工作檔期密不透風。知情者直說：「謙仔係TVB數一數二勤力嘅小生，連踩20個鐘都未見過佢黑面，仲會主動搵導演研究劇本。」

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