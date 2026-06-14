汪明荃驚爆具體息影計劃：始終都要淡出 嘆陳敏兒走得早 羅家英呻80歲後頭腦不靈光

完成演出《友你有米55派對騷》後，羅家英（家英哥）和汪明荃（阿姐）一起接受傳媒訪問。阿姐指出，自1983年與米雪合作演出《白蛇傳》之後便沒有再合作過，連劇集也沒有機會合作。

汪明荃羅家英：將淡出娛樂圈

問阿姐可有計劃自己開演唱會？阿姐表示，可能明年，其實8月8日她與家英哥在廣州中山紀念堂將會舉行《荃家歡樂》演唱會，因為明年也將會有粵劇要演出，體力需求也很大，家英哥也提議她，趁現在狀態好要演粵劇，他更說：「這四至五年內我和阿姐也會慢慢淡出演藝圈，（你不是說永不言休嗎？）我只是淡出，會做少一點，精簡工作來做，錢多便會做。哈哈！阿姐當然不會，電視台也不會放她走。」阿姐則說：「怎會，我也會走，（你也會淡出？）都會，始終都會，（都是這四、五年內？）要看自己身體狀況。」家英哥補充說：「以前也不覺，當踏入80歲便多了很多東西會去想，就如身體狀況，也知道自己的記憶力沒有過往那麼精靈，所以講說話也沒有過往那麼叻，因此便被米雪窒我。」

相關閱讀：友你有米55派對騷｜米雪大開抵死黃腔 夏雨激讚身材好封盤暴殄天物 梁安琪鄺美雲大批名人撐場

汪明荃羅家英想環遊世界

問到淡出後是否打算二人環遊世界？阿姐表示，還未知道，家瑛哥則覺得這是一個好提議，但他已決定要做兩件事，一是學習做Facial ，另一則是學烹飪，現在已經開始了，就連阿姐也覺得他做Facial手勢勉強過得去，仍有進步空間。家英哥即死撐：「我還未拿出絕招手法。」

汪明荃遺憾未能見夏雨

家英哥感到今次做嘉賓非常開心，因為可以藉此機會見到很多舊朋友，就如劉緯民、石修、何家勁及夏雨等。阿姐說：「已幾年沒有見夏雨，他為何不見我便走了！他有沒有肥了？因為踏入晚年，大家都會漲一點。」家英哥則感到很奇怪，為何不見劉松仁的身影，他說：「就算撐拐杖都要來，因為米雪入行55年要支持一下。」

相關閱讀：鍾景輝離世丨汪明荃難忘《華麗轉身》嚴師教導 痛心發文憶合作點滴 ：有幸演藝事業到你的引領

羅家英知米雪有追求者？

夏雨在台上指，米雪這十幾年來封盤不接受男士追求是浪費？家英哥笑指，夏雨怎會知那麼多，更搞笑地說：「夏雨與米雪當然不相熟，那有我跟米雪那麼熟！其實他們二人真的很熟，可以亂講說話，便說米雪封盤，其實她真是封盤，（覺得浪費嗎？）她將精力投放在事業之上。」阿姐即幫口指，最緊要開心，她覺得足夠便好了。問家英哥知不知道米雪有沒有追求者？他說：「知道，但唔講得。」

羅家英面對汪明荃感難做？

家英哥在台上演唱《男兒當自強》時中氣十足，他笑指，除了林子祥之外，就只有他可以唱到，所以他會承傳並發揚光大。阿姐問他在台上唱這首歌時有沒有耍太極。傳媒即問阿姐，家英哥在日常生活中有冇輕佻地向她耍太極？家英哥即搶答：「不可以這樣話我，要鼓勵我，你們知道我有多難做嗎？」阿姐即指，家英哥是身在福中不知福。

汪明荃為陳敏兒離世難過

此外，問他們有否與剛離世的陳敏兒合作過？阿姐表示，很少，因為陳敏兒做歡樂今宵主持時，自己忙於拍劇，劇集上也沒有合作過，只是大騷時一起做過司儀，連智叔（廖啓智）也很少合作。阿姐說：「聽到也很難過，他們兩公婆都很好人，那麼年輕60多歲便離世真的很惋惜，智叔是演技派，陳敏兒做司儀很叻，而且照顧子女非常好，當年兒子血癌他們照顧得很辛苦，真的感到很不捨。家英哥表示，過往與智叔在馬來西亞及新加坡合作過幾套電影。