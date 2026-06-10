鄭中基前經理人何慶湘為復出試水溫？  自爆獲多人支持欲親自報答  曾被傳懷前老闆骨肉

前年8月，歌手鄭中基（Ronald）無預警在社交平台宣布，因其經理人何慶湘（湘湘）存在「工作及道德操-守問題」，決定即時終止與她及所屬的「機動娛樂」所有合作。此舉震驚娛樂圈，坊間隨即有傳聞指，何慶湘介入了鄭中基與太太余思敏的婚姻，更有流言稱她已懷有身孕。事件曝光後，何慶湘徹底消失於公眾視野。

何慶湘為復出試水溫？

沉寂近一年半後，何慶湘於今年二月才首度在社交媒體上「蒲頭」，分享與愛犬的合照，但之後便鮮有更新。直至近日，她再次罕有地更新動態，似乎在為重返幕前試水溫。

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何慶湘自爆獲多人支持

何慶湘在Instagram的限時動態中感性地寫道，最近收到了一些意想不到的私人訊息，這些訊息來自一些從未見面但非常支持她的陌生人。她表示：「連我自己都冇recognise（認出）自己做過嘅嘢，居然仲有人記得，真係好感恩。」文末更表示希望能有機會與這些支持者見面，親自向他們表達謝意，流露出渴望與粉絲重新連結的意願。

何慶湘疑為復出鋪路

除了這番感言，亦有粉絲在社交平台Threads上留言，感謝她過去在「機動電視台」幕前工作帶來的歡樂，何慶湘也親自回覆：「令人開心都係件好開心嘅事」，並感謝對方支持。種種跡象顯示，在經歷事業與名聲的低谷後，她似乎有意為復出鋪路。

鄭中基何慶湘曾互動親暱

回顧這場風波，在鄭中基發出「割席」聲明前，其當時的妻子余思敏曾發出一個充滿警告意味的帖子，暗示「有大事即將來臨」，並標註了鄭中基、何慶湘及相關人士，引發外界無限揣測。隨著鄭中基正式宣布解約，關於兩人關係曖昧的傳聞甚囂塵上，一段舊影片更被翻出。片中何慶湘與鄭中基互動親暱，眼神充滿愛意，被網民指為兩人關係不尋常的「證據」。其後，鄭中基承認與余思敏正辦理離婚手續，更讓這段三角關係的傳聞顯得撲朔迷離。

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