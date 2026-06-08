黃夏蕙消瘦現身狠批李泳漢「大錯特錯」 籲自力更生︰肯做一定唔會餓死

黃夏蕙、黃又南、邵音音、薛影儀及黃榕等（8日）出席劉麗萍與集團合併記者會，夏蕙姨以一襲連身閃石紅色長裙現身，身型明顯消瘦一圈，受訪時透露近日頻繁登台演出，太忙碌致體重驟降：「瘦咗足足10磅，得返90幾磅連100磅都唔夠！（身體出現狀況？）健康冇問題，胃口都冇問題好食得！（覺得工作操勞？）唔勞碌，有演出工作好開心！」

黃夏蕙冇借錢畀李泳漢

夏蕙姨作為李泳漢、李泳豪契媽，有傳早前借錢讓李泳漢赴印度拜佛修行，夏蕙姨斬釘截鐵澄清指：「冇借錢！自從施明出殯後，我未見過孖仔，亦冇講過嘢。（有電話聯絡？）冇打電話，大孖冇我電話，因為以前都係同施明通電話，豪仔都冇搵。」亦表示若李泳漢向自己借錢，自己一定拒絕。

黃夏蕙未有聯絡李家鼎

李家鼎早此接受《東周刊》獨家專訪，期間大罵李泳漢「仆X仔」逾10次，更痛心疾首地宣布脫離父子關係。夏蕙姨表示自己未有時間與鼎爺聯絡，認為外人難以理解內情：「好難講，唔可以批評鼎爺，因為唔知佢點諗。」亦對李家父子關係破裂感到婉惜：「我都覺得好心痛！」並強烈批評李泳漢，直言不止要勸導：「要鬧佢教訓佢，做人唔係咁做！」認為李泳漢自母親離世後，所作所為絕不應該，形容為「大錯特錯」、「錯得交關」。對於李家鼎斷絕對李泳漢的經濟支持，夏蕙姨表示不擔心李泳漢，認為該學習自力更生：「肯做一定唔會餓死！」李泳漢今次應視為人生教訓，並進行反省尋求重新開始。