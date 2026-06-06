霍汶希幫楊受成打工33年心態變強大 揭巨星關鍵：最重要有觀眾緣 海兒勉勵年青人要信自己

霍汶希（Mani)和海兒今日（6日）一起到灣仔會展出席「香港潮州節」活動的《名人Chill Time 下午茶》環節。席上第五屆香港潮州節籌委會主席楊玳詩充當司儀向兩位嘉賓提問，楊玳詩對多年來在爸爸楊受成博士身邊的下屬Mani特別有興趣，問她幫潮州老闆打工的感覺是怎樣？Mani直指，潮州老闆勁，寧願瞓地下都要做老闆，團結又識做生意。

Mani稱被鬧完不可喊要頂住

Mani已經幫楊受成博士打工33年，覺得這位老闆待人接物非常有禮貌，無論對方是什麼身份，送客也會送到出門口，令她十分佩服，她坦言：「有這樣的好老闆便會令自己心態很強大，當獲得他委派的任務，他又是要求完美的人，會為你加油不斷給你壓力，令你心態強大，被他鬧完之後不可以喊要頂住，令你不斷力爭上游，因為不進步，即代表退步。」楊玳詩即對她說：「我經常聽爸爸說，他對普通員工不會惡，只會對自己的子女及愛錫的員工而惡。」Mani 笑她也感受不少。

Mani爆容祖兒至今仍學唱歌

楊玳詩又指，人人也鍾意Mani，而且公司粒粒巨星由她帶領十分好，所以很佩服她，並問發掘了多位巨星的Mani，覺得現在怎樣才可以入行，令人人鍾意及做到天王巨星？Mani說：「最主要是有觀眾緣而不是靚，普通人見到你會鍾意，連我都鍾意的話，便會有很多人都會鍾意，這年代競爭很大，所以要進修，就連容祖兒現在仍有學唱歌，因為要與時並進。」而海兒則被問到，有什麼忠告送給年青人？海兒說：「這年代很不容易，因為科技創新以及接觸到的資訊量龐大，年青人要信自己，知道什麼才適合自己，加上就如Mani所說要堅持。」