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商天娥涉毒舌欺凌楊思琦  《東周刊》直擊狂掃消口臭產品  娥姐指手劃腳神情緊張

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-06-02 HKT
發佈時間：12:00 2026-06-02 HKT

早前，伍詠薇重提楊思琦當年拍攝TVB劇集《翻叮一族》的傷心往事，大爆她遭「一圍人」排擠喝罵，惹得她當場崩潰大哭。事件曝光後，引起網民熱議，當年同劇的演員商天娥、陳曼娜等，頓時成為嫌疑人。隨即，陳曼娜為事件接受傳媒訪問，除為自己澄清外，更還原當日的真實情況，矛頭直指商天娥。

商天娥變「口腔除臭專家」

日前，本刊就收到讀者提供的一輯相片，風波主角商天娥（娥姐）與一名女友人現身沙田商場。被網民冠以「毒舌前輩」的娥姐，突然化身「口腔除臭專家」，在一間個人護理產品店內狂掃各式消除口臭、對抗牙周病及清新口氣的口腔護理產品，不禁令人產生無限的聯想。

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商天娥神情緊張現身沙田

在這場「欺凌楊恩琦」風波鬧得沸沸揚揚之際，本刊收到提供一輯相片，拍攝當日的黃昏時分，風波主角商天娥（娥姐）與一名女性朋友，現身沙田新城市廣場。現場所見，戴上口罩兼神情緊張的娥姐和女友人，結伴步入商場內的一家大型個人護理專門店。甫進店內，娥姐並無多看化妝品或護膚品，而是極具目標性地直奔口腔清潔護理產品的貨架，這番大舉「除臭」的行動，對照她近日涉嫌疑對楊思琦的「毒舌風波」，實在是相映成趣。

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