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孫慧雪超低胸出鏡迫爆上圍任睇  為豐胸公司代言攞正牌性感  近日買豪宅衝熱搬內地人氣升

即時娛樂
更新時間：19:30 2026-05-28 HKT
發佈時間：19:30 2026-05-28 HKT

即將迎來44歲生日的「索爆人妻」孫慧雪，近期可謂喜事連連。她不僅高調宣布在中山以200萬豪擲購入四房兩廳大單位，更豪言「就如買菜一樣咁抵」，反映其財力極為豐厚，而相關消息一度衝上微博熱搜。人逢喜事精神爽，孫慧雪近日為其代言的豐胸品牌主持節目，以一身性感戰衣火辣出鏡，狀態巔峰，身材無敵，極度吸睛。

孫慧雪盡展豐滿身材

為了靚靚出鏡，孫慧雪化上精緻妝容，顏值達至頂級，完全看不出是一位即將44歲、並已是兩子之母的媽媽。為了配合代言的豐胸公司出鏡，她身穿一件純白西裝外套，盡顯型格，但時尚的外套完全無法遮掩她內裡的低胸性感身材。貼身的內搭讓她澎湃的上圍幾乎奪衣而出，豐滿身材一覽無遺，配上她標誌性的甜美笑容，簡直令人望得目不轉睛，火辣程度爆錶。

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孫慧雪嫁富二代入馬場拉頭馬

事實上，孫慧雪的事業與家庭同樣得意。她自2016年下嫁木材夾板批發商「富二代」羅天彥（Edwin Lo）後，先後誕下大仔「水哥」和細仔「肉肉哥」，組成幸福的四口之家。雖然已嫁入豪門，但她並未放棄事業，23年離開TVB後更成功轉型為當紅KOL。去年，她更曾以一身貴婦Look陪同丈夫入場拉頭馬，當時她身穿皮草，手挽價值十多萬的Hermès Birkin手袋，貴氣十足。據悉，當時是其老爺名下的愛駒「禪勝輝煌」贏得頭馬，一舉發了筆新年財，足見其家庭生活富泰美滿。

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