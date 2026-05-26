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周永恆反擊「衰老竇」罪名  《東周刊》獨家直擊錫爆囝囝父慈子孝  「轉死性」關趙頌茹事？

即時娛樂
更新時間：12:00 2026-05-26 HKT
發佈時間：12:00 2026-05-26 HKT

前女團MVG成員周曉彤（Ivy），早前接受ViuTV節目《晚吹——怨女俱樂部》的訪問。當中，她聲淚俱下地大爆前度周永恆（Roy）是「恐怖情人」之餘，還指責男方與前妻打官司期間，利用親生兒子作為籌碼索取金錢，甚至不讓兒子上學，導致他轉了很多間學校，所以父子關係非常惡劣。

周永恆和前妻「一家三口」好溫馨

不過，本刊日前就目擊到，Roy與前妻陳薇帶埋兒子，「一家三口」在長沙灣的一間寵物餐廳，開心地吃午餐兼玩貓，十分溫馨。席間，Roy還情不自禁地錫爆兒子，父子關係非常之親密。

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周曉彤斥周永恆為恐怖情人

今年3月，周永恆和周曉彤陷入感情糾紛而分手；之後本刊就獨家拍得兩人快速復合。但周曉彤近日就指二人已經分開，並且聲淚俱下指出，她當日在啟德商場所做的任何事，全部在威脅下被逼就範而配合。

周永恆指對唔住趙頌茹

Roy曾多次表示，非常後悔對首任老婆趙頌茹所做的任何事：「𠵱家大女都已經15歲，我相信我喺街度撞到，都唔會認得佢，非常遺憾！」所以，他對與第二妻子陳薇所生的兒子寵愛有加。日前，在長沙灣的一間寵物餐廳裏面，本刊發現Roy和陳薇及剛剛練完棒球的兒子，一同享用午餐，畫面更十分溫馨。

周永恆被拍得錫爆兒子

在餐廳內，Roy與兒子玩到癲，毫無隔膜。跟着，他還特別買了一份貓糧，並悉心教導兒子如何愛惜寵物；期間，他還情不自禁地狂錫兒子，十分親密。午膳後，「一家三口」更齊齊到樓下的電影院觀看卡通片，樂也融融。雖然Roy和陳薇已經決定離婚，並處於分居狀態，但兩人仍努力營造家庭的溫馨感覺給兒子。

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