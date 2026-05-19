岑麗香復出狂吸金供豪宅 《東周刊》獨家直擊容貌再進化？ 下巴驚現離奇「中分」

最新一期《東周刊》日前獨家直擊41歲前華姐冠軍岑麗香的最新狀態，發現她獨自現身中環擺花街前往美甲。雖然岑麗香全黑打扮充滿青春氣息且態度親民，但卻被發現下巴呈現離奇的「中分」凹陷狀態，猶如兩個鼓起的壽桃包。其實，岑麗香近期頻繁外出活動，是因為她已宣佈全面復出娛樂圈。她與金融才俊丈夫育有兩子，據知情人士向《東周刊》大爆，隨着孩子逐漸長大雙雙入學，岑麗香夫婦要面對國際學校學費、補習費及豪宅供款等開支日益龐大。為減輕丈夫的經濟重擔，極具廣告號召力的岑麗香決定逢工作必接，接連拍攝劇集《重案解密》及多個品牌廣告狂吸金。幸好丈夫化身最強後盾打理家庭，讓她能無後顧之憂地投入幕前。

岑麗香舊照曝光外貌變化受關注

這趟被《東周刊》獨家捕獲的奇特面部特徵，即令人聯想到岑麗香近年屢陷整容疑雲。在最新播畢的劇集《重案解密》中，41歲的岑麗香因穿上校服扮演學生而遭網民批評過於勉強，其五官輪廓更再度成為大眾焦點。不少網民翻出其出道前的舊照作對比，指其雙眼及眼距變得極不自然，如今再加上離奇的「中分」下巴，讓岑麗香外貌變化再受關注。

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岑麗香陷演技爭議被爆頻NG

除了外貌備受外界評頭品足，岑麗香的演技與拍攝表現同樣面臨輿論壓力。與岑麗香在《重案解密》中拍檔的資深演員苗僑偉早前透露，由於岑麗香本身不諳中文，多年來全靠拼音死記硬背劇本對白，導致她在片場一旦情緒緊張便會頻頻NG。苗僑偉笑言劇組人員都不敢給予岑麗香太大壓力，需要耐心安撫才能順利完成拍攝。雖然前輩力撐岑麗香最終的演出效果依然流暢合格，但相關言論仍被部分觀眾解讀為其演技仍有待磨練，讓岑麗香的演藝事業回歸之路挑戰重重。

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