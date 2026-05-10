YS韓國偶像學院社長Yong Heo人氣爆燈成集郵目標 JJBABY被鍾雨璇大讚跳舞勁

YS韓國偶像學院社長Yong Heo今日出席母親節活動，更派出兩隊精英組合——JJBABY與YS Team上台獻技，令全場氣氛高漲。社長Yong Heo近期人氣爆燈，擔任TVB《魔音女團》評審，與陳潔靈、陳奐仁等前輩同場點評，專業幽默的表現令「韓國社長」形象深入民心。今日他親臨撐場，吸引現場不少粉絲集郵，其中鍾雨璇更開心與社長合照，大讚他「高大靚仔」。

JJBABY狂吸日本及泰國粉絲

打頭陣的孖妹組合JJBABY（Jaybo與Jaybie）童星出身，曾參演新版《十月初五的月光》，早前更獲邀參加，現正在香港HOT TV 熱播中的 韓國選秀節目《明日之星》，在BIGBANG大聲、2NE1等星級評審面前表現出色，狂吸日本及泰國粉絲。現場歌星鍾雨璇對JJBABY大為讚賞指她們跳舞好勁！原來雨璇早已看過《明日之星》的參賽片段，大讚兩人在網上人氣高企。

YS Team有全能導師助陣

另一隊YS Team同樣實力強勁，成員包括LENNA.T、Soe、Mia、Kaily及Charmaine。其中LENNA.T堪稱全能導師，不但是YS香港首席排舞師，更是全港首位考獲韓國認證「K-POP專業教師資格證」的港人。她近期在《魔音女團》擔任編舞老師，負責訓練參賽者，細心編排獲觀眾及參賽者一致好評。

