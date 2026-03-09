Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《捉鬼敢死隊》Jennifer Runyon不敵癌魔 在家人陪伴下離世享年65歲

即時娛樂
更新時間：15:26 2026-03-09 HKT
發佈時間：15:26 2026-03-09 HKT

經典電影《捉鬼敢死隊》女星Jennifer Runyon今日傳出死訊，據指她上周五因為癌症病逝，享年65歲。其社交網發文表示：「上周五晚上，我們親愛的Jennifer去世了。這是一段漫長而艱辛的旅程，最後她在家人陪伴下離開。她將永遠被人們記住，因為她對生活的熱情及對家人和朋友的奉獻。她會從天上用她美麗的微笑看我們所有人。安息吧，我們的Jenn。」

Jennifer Runyon育有兩名兒女

其影星好友Erin Murphy稱Jennifer跟癌症搏鬥一段短時間後離世。Jennifer於1960年在芝加哥出生，1980年憑電影《To All a Goodnight》出道，1984年她演出《捉鬼敢死隊》及喜劇《反斗星逐浪嬉春》，並演出電視電影《A Very Brady Christmas》、電影《阿爺十八歲》等。1991年她與Todd Corman結婚，其丈夫同時兼顧大學籃球事業和電影及電視製作工作。他們育有兩個孩子，分別是兒子Wyatt及女兒Bayley。

 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
7小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
5小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
21小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
4小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
6小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
10小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT