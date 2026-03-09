《捉鬼敢死隊》Jennifer Runyon不敵癌魔 在家人陪伴下離世享年65歲

經典電影《捉鬼敢死隊》女星Jennifer Runyon今日傳出死訊，據指她上周五因為癌症病逝，享年65歲。其社交網發文表示：「上周五晚上，我們親愛的Jennifer去世了。這是一段漫長而艱辛的旅程，最後她在家人陪伴下離開。她將永遠被人們記住，因為她對生活的熱情及對家人和朋友的奉獻。她會從天上用她美麗的微笑看我們所有人。安息吧，我們的Jenn。」

Jennifer Runyon育有兩名兒女

其影星好友Erin Murphy稱Jennifer跟癌症搏鬥一段短時間後離世。Jennifer於1960年在芝加哥出生，1980年憑電影《To All a Goodnight》出道，1984年她演出《捉鬼敢死隊》及喜劇《反斗星逐浪嬉春》，並演出電視電影《A Very Brady Christmas》、電影《阿爺十八歲》等。1991年她與Todd Corman結婚，其丈夫同時兼顧大學籃球事業和電影及電視製作工作。他們育有兩個孩子，分別是兒子Wyatt及女兒Bayley。